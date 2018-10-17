  • BIST 1.971,99
  • Altın 759.81569
  • Dolar 13.2101
  • Euro 14.9183
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Elektrik Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇINAR, BETEK

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1372/1, 1376, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1372/3, 1372, 1372/4, 1359/1, TAŞDELEN, 889/2, YILDIZ, 862/1, 863/5, 869, 871, 873/6, 876/1, 877/1, 879/2, 859, 875, 875/1, 863/9, 863/6, 866/3, ECE, 873/5, 875/2, 863/8, 866/5, 862, 863/2, 866/1, 877, 877/2, 879/1, 880/1, KİBAR ULU, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 866, 856, 874, 880, VEDAT DALOKAY, KIRAĞI, 707

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 141, 206, SESSİZ, ZİYA ORALAY, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, VEDAT DALOKAY, 203, 204, 202, 200, 201, 199, 235, 231, 226, 241, 227, 240, 236, İNCESU, 435/6, 432

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, DERMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, KAYNAKÇI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, 2208 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, 870 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, FİDAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞUZ, 19 MAYIS, KÖROĞLU, KARAGÖZ, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, ALPERENLER, OĞUZ KAAN, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, YAĞMUR BABA, SEMERCİ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, ANKARA, SANCAKCILAR, ÖKSÜZLER, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, MENEKŞE, SAVAŞLAR, LALE_1, YUNUS EMRE, ATATÜRK_2, ÇİĞDEM, YENİ MAHALLE, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), HANÖNÜ, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, SAĞLIK_1, MIHLI PINAR, ATATÜRK_1, HARMANLIK, TEPECİK, KARAAĞAÇ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI), HATİP, KALAYCI YOLU, TEPECİK (YUKARI), ATATÜRK (YUKARI), KADIBAĞI, ASAR ÖNÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL, KARŞI MAHALLE, DİKMEN, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, CUMHURİYET, ÇUKURYAZISI, OKUL, YUKARI BAĞLAR, HATİP (YUKARI), TAŞPINAR, ŞELALE, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, KIZIK, AKBAŞ, AKÇAKESE, GÜZEL, HACILAR, KAMANLAR, MEYVABÜKÜ, 1.MEYVABÜKÜ, ÖZÇALTI, 2.YELLİ, 1.YELLİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞBEREKET, BAŞBEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANILLI ULUYOL, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALE BOĞAZI, BEYNAM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞDEMLİ, ÇİĞDEMLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MACUN

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHATLAR, YAYLA BUĞRALAR, DOĞANLAR, ÇAL, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ ELVANLAR, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, İNCEÖZ, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YAYLA ÖZMÜŞ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, YAYLA SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YAHŞİHAN YAYLASI, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE, FERAH, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TOHUMLAR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 227, ZİYA ORALAY, 204, 141, 226, İNCESU, 241, 240, 236, 235, 231, 435/6, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, VEDAT DALOKAY, 206, 203, SESSİZ, 202, 201, 200, 199, 432

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1314, 1308, 1315, 1305, 1317, 1316, 1318, 1311, 1312, 1313, 1310, 1309, 1307, 1306, 1232

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1324, 1322, 1325, KABİL, 1334, 1314, 1323

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1359/1, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, 880/1, 859, 877/1, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 889/2, 707, KIRAĞI, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, 874

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEVLET, MERASİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN ERTUĞRUL, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFERTEPE, 143 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKESAT, MAHATMA GANDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKESAT, KOZA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KAMANLAR, 2.YELLİ, AKBAŞ, SAĞLIK_1, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, ALPERENLER, 1.YELLİ, GÜZEL, HACILAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, TEPECİK, AKÇAKESE, HANÖNÜ, KIZIK, HATİP, YUNUS EMRE, DİKMEN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), ÖZÇALTI, CUMHURİYET, KİYMİR ÇAYI SAHİL, ATATÜRK (YUKARI), ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ÇUKURYAZISI, OKUL, ATATÜRK_2, HATİP (YUKARI), GAZİ ALİ ÇAVUŞ, KARŞI MAHALLE, KALAYCI YOLU, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, KADIBAĞI, SAVAŞLAR, ANKARA, SANCAKCILAR, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, AHMET ÇAVUŞ, ÖKSÜZLER, YAĞMUR BABA, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, PAMUK DEDE, MENEKŞE, LALE_1, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), KARAGÖZ, KÖROĞLU, KOCA MUHTAR, MEHMET ÇAVUŞ, ÇİĞDEM, KARAAĞAÇ, YENİ MAHALLE, ŞELALE, MEYVABÜKÜ, HARMANLIK, TEPECİK (YUKARI), MIHLI PINAR, ASAR ÖNÜ, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, ATATÜRK_1, TAŞPINAR, YUKARI BAĞLAR, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, SEMERCİ, OĞUZ KAAN, 19 MAYIS, OĞUZ, 1.MEYVABÜKÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, ERDEMLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 804

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, 2362 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELKENT, LOZAN BARIŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, TEKDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAKENT, 1467 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAKENT, 1468 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1722, 1714, 1720, 1719, HACILAR KÜME, HÜDAVERDİ, HAYMANA, 1429, 1714/2, BALLIKPINAR MAHALLESİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TEK YAPI, 2734, 2738, IĞDIR, 2732, 2730, 1906, 2728, POSOF, 2733, 2737

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAALİ MERKEZ, ANKARA.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 04:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 293 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 293 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KAMANLAR, 2.YELLİ, AKBAŞ, SAĞLIK_1, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, ALPERENLER, 1.YELLİ, GÜZEL, HACILAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, TEPECİK, AKÇAKESE, HANÖNÜ, KIZIK, HATİP, YUNUS EMRE, DİKMEN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), ÖZÇALTI, CUMHURİYET, KİYMİR ÇAYI SAHİL, ATATÜRK (YUKARI), ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ÇUKURYAZISI, OKUL, ATATÜRK_2, HATİP (YUKARI), GAZİ ALİ ÇAVUŞ, KARŞI MAHALLE, KALAYCI YOLU, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, KADIBAĞI, SAVAŞLAR, ANKARA, SANCAKCILAR, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, AHMET ÇAVUŞ, ÖKSÜZLER, YAĞMUR BABA, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, PAMUK DEDE, MENEKŞE, LALE_1, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), KARAGÖZ, KÖROĞLU, KOCA MUHTAR, MEHMET ÇAVUŞ, ÇİĞDEM, KARAAĞAÇ, YENİ MAHALLE, ŞELALE, MEYVABÜKÜ, HARMANLIK, TEPECİK (YUKARI), MIHLI PINAR, ASAR ÖNÜ, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, ATATÜRK_1, TAŞPINAR, YUKARI BAĞLAR, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, SEMERCİ, OĞUZ KAAN, 19 MAYIS, OĞUZ, 1.MEYVABÜKÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUNGUR, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, MEKKE, SÖĞÜT, KATİP ÇELEBİ, KERKÜK, ÇALDIRAN, BARIŞ MANÇO, EYÜP SULTAN, KARTAL, BAKIR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜMÜŞPINAR, GÜMÜŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 13:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY MEVKİ, TÜRBE, GÖLET, FEVZİ PAŞA, PERVANE YOLU, KIŞLA, MUSTAFA KİRAZ, ESENLİ, KARAPINAR, GÖLÇAYIR, NECATİ AK, DEMİRYOLU, OKUL, CAMİ YOLU, OSMAN ÇOBAN, YALI, YENİKÖY, SAVAŞLAR, SARIDERE, EBRU, KARA ELMAS, ŞEFTALİ, KURTULUŞ, MERKEZ 1, NAMIK KEMAL, DEMETEVLER, MAĞARA, KINALIKAR, SAKİNLER, KIRAN, ÇARŞI, PERVANE, DANACI, HACI ALİ CAYMAZ, KILIÇ, 100.YIL OKUL, DERE İÇİ, ADNAN YÜKSEL, AHATLI, ALİ RIZA KOÇ, MİTHAT PAŞA, HACI SELAHATTİN ERKOL 5

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ADNAN MENDERES, 1052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 10:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, ÇEKİRGE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, ALMAATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYİLDERE, MEYİLDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYİLDERE, MEYİLDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ADATOPRAKPINAR, GÜLPINAR, TÜFEKÇİOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İĞCİLER, İĞCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY OSMANGAZİ, ÖZAL_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HÜKÜMET, ÇİĞDEM, KARAMUKLU, KINIK, FULYA, TATAR, SIKICI, HELEŞE, GÜZELGAH, EMÜR, ZEYNELOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKAYI, 2.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESENTEPE, ARAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 29 Eylül 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ ank-baraj-2021-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."04 Ocak 2022 Salı 04:00
  • Kaz Göndersem Yolar mısın?04 Ocak 2022 Salı 03:03
  • Odalarda seçim heyecanı başladı04 Ocak 2022 Salı 02:02
  • 2022 YILINDA, SİYASİ, İKTİSADİ VE DIŞ POLİTİKA ÖNGÖRÜLERİMİZ04 Ocak 2022 Salı 01:01
  • Salep neyden yapılır? Faydaları neler?03 Ocak 2022 Pazartesi 13:31
  • Bölge halkından taş ocağına tepki: "Yeni ocak istemiyoruz”03 Ocak 2022 Pazartesi 05:01
  • Beslediği Sokak Hayvanları Yolunu Gözlüyor03 Ocak 2022 Pazartesi 04:04
  • Ebeveynlere Sesleniyoruz; Gençleri Evlendirin!03 Ocak 2022 Pazartesi 03:03
  • Kırşehirlilerden Başkan Köse'ye ziyaret03 Ocak 2022 Pazartesi 01:02
  • Altındağ Belediyesi’nden Sıcak Çorba İkramı01 Ocak 2022 Cumartesi 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti