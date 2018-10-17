Elektrik Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇINAR, BETEK

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1372/1, 1376, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1372/3, 1372, 1372/4, 1359/1, TAŞDELEN, 889/2, YILDIZ, 862/1, 863/5, 869, 871, 873/6, 876/1, 877/1, 879/2, 859, 875, 875/1, 863/9, 863/6, 866/3, ECE, 873/5, 875/2, 863/8, 866/5, 862, 863/2, 866/1, 877, 877/2, 879/1, 880/1, KİBAR ULU, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 866, 856, 874, 880, VEDAT DALOKAY, KIRAĞI, 707

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 141, 206, SESSİZ, ZİYA ORALAY, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, VEDAT DALOKAY, 203, 204, 202, 200, 201, 199, 235, 231, 226, 241, 227, 240, 236, İNCESU, 435/6, 432

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, DERMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, KAYNAKÇI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, 2208 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, 870 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, FİDAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ, 19 MAYIS, KÖROĞLU, KARAGÖZ, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, ALPERENLER, OĞUZ KAAN, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, YAĞMUR BABA, SEMERCİ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, ANKARA, SANCAKCILAR, ÖKSÜZLER, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, MENEKŞE, SAVAŞLAR, LALE_1, YUNUS EMRE, ATATÜRK_2, ÇİĞDEM, YENİ MAHALLE, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), HANÖNÜ, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, SAĞLIK_1, MIHLI PINAR, ATATÜRK_1, HARMANLIK, TEPECİK, KARAAĞAÇ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI), HATİP, KALAYCI YOLU, TEPECİK (YUKARI), ATATÜRK (YUKARI), KADIBAĞI, ASAR ÖNÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL, KARŞI MAHALLE, DİKMEN, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, CUMHURİYET, ÇUKURYAZISI, OKUL, YUKARI BAĞLAR, HATİP (YUKARI), TAŞPINAR, ŞELALE, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, KIZIK, AKBAŞ, AKÇAKESE, GÜZEL, HACILAR, KAMANLAR, MEYVABÜKÜ, 1.MEYVABÜKÜ, ÖZÇALTI, 2.YELLİ, 1.YELLİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞBEREKET, BAŞBEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANILLI ULUYOL, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KALE BOĞAZI, BEYNAM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMLİ, ÇİĞDEMLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MACUN

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHATLAR, YAYLA BUĞRALAR, DOĞANLAR, ÇAL, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ ELVANLAR, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, İNCEÖZ, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YAYLA ÖZMÜŞ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, YAYLA SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YAHŞİHAN YAYLASI, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE, FERAH, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 227, ZİYA ORALAY, 204, 141, 226, İNCESU, 241, 240, 236, 235, 231, 435/6, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, VEDAT DALOKAY, 206, 203, SESSİZ, 202, 201, 200, 199, 432

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1314, 1308, 1315, 1305, 1317, 1316, 1318, 1311, 1312, 1313, 1310, 1309, 1307, 1306, 1232

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1324, 1322, 1325, KABİL, 1334, 1314, 1323

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1359/1, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, 880/1, 859, 877/1, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 889/2, 707, KIRAĞI, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, 874

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, MERASİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUHSİN ERTUĞRUL, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFERTEPE, 143 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, MAHATMA GANDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, KOZA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAMANLAR, 2.YELLİ, AKBAŞ, SAĞLIK_1, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, ALPERENLER, 1.YELLİ, GÜZEL, HACILAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, TEPECİK, AKÇAKESE, HANÖNÜ, KIZIK, HATİP, YUNUS EMRE, DİKMEN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), ÖZÇALTI, CUMHURİYET, KİYMİR ÇAYI SAHİL, ATATÜRK (YUKARI), ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ÇUKURYAZISI, OKUL, ATATÜRK_2, HATİP (YUKARI), GAZİ ALİ ÇAVUŞ, KARŞI MAHALLE, KALAYCI YOLU, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, KADIBAĞI, SAVAŞLAR, ANKARA, SANCAKCILAR, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, AHMET ÇAVUŞ, ÖKSÜZLER, YAĞMUR BABA, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, PAMUK DEDE, MENEKŞE, LALE_1, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), KARAGÖZ, KÖROĞLU, KOCA MUHTAR, MEHMET ÇAVUŞ, ÇİĞDEM, KARAAĞAÇ, YENİ MAHALLE, ŞELALE, MEYVABÜKÜ, HARMANLIK, TEPECİK (YUKARI), MIHLI PINAR, ASAR ÖNÜ, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, ATATÜRK_1, TAŞPINAR, YUKARI BAĞLAR, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, SEMERCİ, OĞUZ KAAN, 19 MAYIS, OĞUZ, 1.MEYVABÜKÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, ERDEMLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 804

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, 2362 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELKENT, LOZAN BARIŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, TEKDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, 1467 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, 1468 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1722, 1714, 1720, 1719, HACILAR KÜME, HÜDAVERDİ, HAYMANA, 1429, 1714/2, BALLIKPINAR MAHALLESİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEK YAPI, 2734, 2738, IĞDIR, 2732, 2730, 1906, 2728, POSOF, 2733, 2737

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAALİ MERKEZ, ANKARA.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEHÜYÜK, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 04:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 293 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 293 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, ÇİFTLİK, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, D KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, BALÇİÇEK, UĞURÇAYIRI, KÖY BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, KANUNİ, ULUPINAR_1, HACIHASAN, HİSAR, SÜLEYMAN HİLMİ, ÇAĞABEY, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KANUNİ (MESCİT), FEVZİ EFENDİ, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), CAMİ, FİDAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, YANDAK, KAZIM KARABEKİR, YÜKSEL, ŞAHİN, KARAAĞAÇ-, BELEDİYE MEYDANI-, AFŞAR_1, GARİPÇE, KADIOBASI, SALİHLER, SAPANLI, BEYPAZARI, GAZİ, PERİLİ, ŞEHİT, BAYRAK, ERGENEKON, KARAGÖL, ORHANGAZİ, OĞUZHAN, PİRİREİS, VATAN, YILDIZ, ÖZAL, MAREŞAL, BARBAROS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAK, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAMANLAR, 2.YELLİ, AKBAŞ, SAĞLIK_1, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, ALPERENLER, 1.YELLİ, GÜZEL, HACILAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ, TEPECİK, AKÇAKESE, HANÖNÜ, KIZIK, HATİP, YUNUS EMRE, DİKMEN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI), ÖZÇALTI, CUMHURİYET, KİYMİR ÇAYI SAHİL, ATATÜRK (YUKARI), ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI), ÇUKURYAZISI, OKUL, ATATÜRK_2, HATİP (YUKARI), GAZİ ALİ ÇAVUŞ, KARŞI MAHALLE, KALAYCI YOLU, YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI, KADIBAĞI, SAVAŞLAR, ANKARA, SANCAKCILAR, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, AHMET ÇAVUŞ, ÖKSÜZLER, YAĞMUR BABA, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, PAMUK DEDE, MENEKŞE, LALE_1, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI), KARAGÖZ, KÖROĞLU, KOCA MUHTAR, MEHMET ÇAVUŞ, ÇİĞDEM, KARAAĞAÇ, YENİ MAHALLE, ŞELALE, MEYVABÜKÜ, HARMANLIK, TEPECİK (YUKARI), MIHLI PINAR, ASAR ÖNÜ, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI, ATATÜRK_1, TAŞPINAR, YUKARI BAĞLAR, ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER, SEMERCİ, OĞUZ KAAN, 19 MAYIS, OĞUZ, 1.MEYVABÜKÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, MEKKE, SÖĞÜT, KATİP ÇELEBİ, KERKÜK, ÇALDIRAN, BARIŞ MANÇO, EYÜP SULTAN, KARTAL, BAKIR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPINAR, GÜMÜŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 13:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY MEVKİ, TÜRBE, GÖLET, FEVZİ PAŞA, PERVANE YOLU, KIŞLA, MUSTAFA KİRAZ, ESENLİ, KARAPINAR, GÖLÇAYIR, NECATİ AK, DEMİRYOLU, OKUL, CAMİ YOLU, OSMAN ÇOBAN, YALI, YENİKÖY, SAVAŞLAR, SARIDERE, EBRU, KARA ELMAS, ŞEFTALİ, KURTULUŞ, MERKEZ 1, NAMIK KEMAL, DEMETEVLER, MAĞARA, KINALIKAR, SAKİNLER, KIRAN, ÇARŞI, PERVANE, DANACI, HACI ALİ CAYMAZ, KILIÇ, 100.YIL OKUL, DERE İÇİ, ADNAN YÜKSEL, AHATLI, ALİ RIZA KOÇ, MİTHAT PAŞA, HACI SELAHATTİN ERKOL 5

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADNAN MENDERES, 1052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 10:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, ÇEKİRGE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OVACIK, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, ALMAATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEYİLDERE, MEYİLDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEYİLDERE, MEYİLDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADATOPRAKPINAR, GÜLPINAR, TÜFEKÇİOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İĞCİLER, İĞCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY OSMANGAZİ, ÖZAL_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜKÜMET, ÇİĞDEM, KARAMUKLU, KINIK, FULYA, TATAR, SIKICI, HELEŞE, GÜZELGAH, EMÜR, ZEYNELOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİKAYI, 2.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESENTEPE, ARAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.01.2022 12:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, 204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İLGİLİ HABERLER:

A nkara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 29 Eylül 2021 Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİ Su Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Gazeteilksayfa.com