Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, 1498/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINPARK, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.02.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 406 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEK, GÜLAÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANILLI ÇİĞDEMCİ, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAŞAR, MEHMET TEZER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAŞAR, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BUĞRALAR, YAYLA BUĞRALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞÇULAR, YAYLA KUŞÇULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MOLLA OSMAN, ESENPINAR, MERKEZ, GAGİLLER, 2903İLLER SİTESİ, MERKEZ11, MUHACİRLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, BOSNA HERSEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİLAL, 700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, MENEKŞE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, ANKARALILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANITTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DUMLUPINAR, 582 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 22:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, GÜLDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT ATİLLA ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, ŞEHİTLİK MAHALLESİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, İPEKÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1512, 1504, 1505, ŞEHİT PİLOT LEVENT ŞAHİN, 1502, 1514, İSTASYON, 1503, 1521, 1518, 1519, 1506

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, 1920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEKER, 1427 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DELİLER ÇİFTLİĞİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAALİ YAZLIK, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TULUMTAŞ, 2305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, REYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHMATLIBAHÇE, MAHMATLI BAHÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİOSMANPAŞA, HÜKÜMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPAKLI, TOPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORMAN, İNKILAP, İSMAİL HAKKI DOKUMACI, FATİH SULTAN MEHMET, ORDU

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, ERDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, SELÇUKLU, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, HASAN TAHSİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK KÜME

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, Y.MAHMUTLAR, UYURCA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ, AYRANCI, GÖKDERE, EBRE, KAYIKBAYIRI, AĞILKAYA, KARALAR, KAZANKAYA

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAKTEPE, ARPAÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKAYA, AKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARARGAHTEPE, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, 1958 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAFKAS, KARAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞDERE, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UFUKTEPE, BALTACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, 1954 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, SULTAN AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BERÇİNYAYALAR, BERÇİNYAYALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EKİN, 1602 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIBRISKÖY, 2035/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİSKET, 634 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DUTLUK, 636/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİSKET, 627 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLU, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DOLUNAY, BURSA, LALE, ANK.-İST.DEVLET YOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAVUTOĞLAN, DAVUTOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, CENGİZHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, FARABİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MERKEZ, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, KARACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKDAMLACIK, GÖKÇEN YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SIRA, POLATLI 2, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, ATATÜRK.., ONUR, 24.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞİMŞEK., ŞİRİN_1, YAVUZ., YİĞİT, ZÜMRÜT.., ÖZER, ŞEHİT AHMET DOĞAN, POLATLI 2, ANKARA, YAKUT, ZAFER, PINAR., ATATÜRK..

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MENDERES, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALCI, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, 117_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYOBASI, AKÇEBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, VATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞ, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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