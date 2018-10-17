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Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, 1498/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINPARK, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.02.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 406 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, GÜLAÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANILLI ÇİĞDEMCİ, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAŞAR, MEHMET TEZER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAŞAR, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BUĞRALAR, YAYLA BUĞRALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞÇULAR, YAYLA KUŞÇULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MOLLA OSMAN, ESENPINAR, MERKEZ, GAGİLLER, 2903İLLER SİTESİ, MERKEZ11, MUHACİRLER

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, BOSNA HERSEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİLAL, 700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILAY, MENEKŞE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜMİT, ANKARALILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANITTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUMLUPINAR, 582 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 22:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENEVLER, GÜLDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT ATİLLA ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, ŞEHİTLİK MAHALLESİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, İPEKÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1512, 1504, 1505, ŞEHİT PİLOT LEVENT ŞAHİN, 1502, 1514, İSTASYON, 1503, 1521, 1518, 1519, 1506

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, 1920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEKER, 1427 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DELİLER ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAALİ YAZLIK, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, REYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHMATLIBAHÇE, MAHMATLI BAHÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİOSMANPAŞA, HÜKÜMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPAKLI, TOPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORMAN, İNKILAP, İSMAİL HAKKI DOKUMACI, FATİH SULTAN MEHMET, ORDU

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, ERDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, SELÇUKLU, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, HASAN TAHSİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUCAK KÜME

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, Y.MAHMUTLAR, UYURCA

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARATAŞ, AYRANCI, GÖKDERE, EBRE, KAYIKBAYIRI, AĞILKAYA, KARALAR, KAZANKAYA

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAKTEPE, ARPAÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, AKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARARGAHTEPE, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1958 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAFKAS, KARAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜMÜŞDERE, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UFUKTEPE, BALTACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1954 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSAR, SULTAN AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BERÇİNYAYALAR, BERÇİNYAYALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EKİN, 1602 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIBRISKÖY, 2035/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİSKET, 634 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUTLUK, 636/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİSKET, 627 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLU, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DOLUNAY, BURSA, LALE, ANK.-İST.DEVLET YOLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKBAŞI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAVUTOĞLAN, DAVUTOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, CENGİZHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, FARABİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MERKEZ, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, KARACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKDAMLACIK, GÖKÇEN YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, SIRA, POLATLI 2, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, ATATÜRK.., ONUR, 24.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞİMŞEK., ŞİRİN_1, YAVUZ., YİĞİT, ZÜMRÜT.., ÖZER, ŞEHİT AHMET DOĞAN, POLATLI 2, ANKARA, YAKUT, ZAFER, PINAR., ATATÜRK..

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALCI, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, 117_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYOBASI, AKÇEBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, VATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARIŞ, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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