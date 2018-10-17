Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 4 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, 1498/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:33 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINPARK, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.02.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 406 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, GÜLAÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANILLI ÇİĞDEMCİ, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
KARAŞAR, MEHMET TEZER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAŞAR, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
BUĞRALAR, YAYLA BUĞRALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞÇULAR, YAYLA KUŞÇULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MOLLA OSMAN, ESENPINAR, MERKEZ, GAGİLLER, 2903İLLER SİTESİ, MERKEZ11, MUHACİRLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, BOSNA HERSEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:51 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, 700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILAY, MENEKŞE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, ANKARALILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANITTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DUMLUPINAR, 582 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 22:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, GÜLDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT ATİLLA ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, ŞEHİTLİK MAHALLESİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, İPEKÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1512, 1504, 1505, ŞEHİT PİLOT LEVENT ŞAHİN, 1502, 1514, İSTASYON, 1503, 1521, 1518, 1519, 1506
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKER, 1427 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DELİLER ÇİFTLİĞİ
ŞEBEKE ARIZASI
KARAALİ YAZLIK, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, REYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MAHMATLIBAHÇE, MAHMATLI BAHÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, HÜKÜMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPAKLI, TOPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:08 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORMAN, İNKILAP, İSMAİL HAKKI DOKUMACI, FATİH SULTAN MEHMET, ORDU
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, ERDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, SELÇUKLU, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ
ŞEBEKE ARIZASI
FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, HASAN TAHSİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUYUCAK KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, Y.MAHMUTLAR, UYURCA
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARATAŞ, AYRANCI, GÖKDERE, EBRE, KAYIKBAYIRI, AĞILKAYA, KARALAR, KAZANKAYA
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAKTEPE, ARPAÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, AKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARARGAHTEPE, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1958 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAFKAS, KARAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜMÜŞDERE, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UFUKTEPE, BALTACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1954 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, SULTAN AHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BERÇİNYAYALAR, BERÇİNYAYALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
423, 427, ŞEHİT AYHAN BABADAĞ, 421, 424/2, 424, TURGUT ÖZAL, 419, 425, MENDERES
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
EKİN, 1602 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, 2035/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİSKET, 634 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DUTLUK, 636/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİSKET, 627 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLU, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DOLUNAY, BURSA, LALE, ANK.-İST.DEVLET YOLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKBAŞI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DAVUTOĞLAN, DAVUTOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, CENGİZHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞIHAHMETLİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, FARABİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, KARACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKDAMLACIK, GÖKÇEN YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, SIRA, POLATLI 2, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, ATATÜRK.., ONUR, 24.
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞİMŞEK., ŞİRİN_1, YAVUZ., YİĞİT, ZÜMRÜT.., ÖZER, ŞEHİT AHMET DOĞAN, POLATLI 2, ANKARA, YAKUT, ZAFER, PINAR., ATATÜRK..
ŞEBEKE ARIZASI
MENDERES, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 09:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, 117_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYOBASI, AKÇEBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, VATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARIŞ, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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