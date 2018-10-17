Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 5 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
5 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
990/1, 993, 998/2, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 441, 953, 1005
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, KÖYİÇİ 1.KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, 1873 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACETTEPE, KESTANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HIDIRŞEYH, AŞAĞI YERLEŞİM, GÜREŞ, AVŞAR KÜME, YUKARI YERLEŞİM, POLATLI 1, AHLATLI, KARAKOYUNLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
FASIL, FASIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHMET YESEVİ, DİKMEN, 850, 849, 871, 839, 838, 848, 846, 841, 837, 836, BALLIBABA
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
435, 428, 391, 444, 443, 442, 393, 465
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220
ŞEBEKE ARIZASI
MEBUSEVLERİ, ERGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, 1462 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, 5164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILDIRIMELÖREN, YEŞİLÖZ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1543, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, 2362 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELKENT, 2618 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1418, TULUMTAŞ, 2301, 1429, HAYMANA, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1714, HACILAR KÜME, 1770, 1425, 1772, 1420, 1423, 1421
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDINLAR, 4588, KIZILCAŞAR, 4519, 4587, 4594, 4600, 4597, 4609, 4593, 1240, 1239, 1211, 1213, 1154, 1210, 1215
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1083 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEHÜYÜK, GÖKÇEHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAALİ MERKEZ, ANKARA.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
SORGUN, SORGUN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KATRANCI, KATRANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, ÖRENCİK
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İNCİLLER, HOCA, MERKEZ, ESKİOĞLU, YUKARI, ALAOĞLU, HATİPLER, SAP, BARAKA, ?!, KÜRTOĞLU, ÖMEROĞLU, YALVAÇ, DEĞİRMENCİK, ARAÇLAR, KANBUROĞLU, ILAVIÇ, PAZAR, TEKMENOĞLU, İSLAMLAR, GÜRGENCAMİ, ŞÜKRÜOĞLU, KARASA, KEMERLİ, DEMİRCİ, AŞAĞIAVLU, ISIRGANLI, KOÇAK, YENİ, ALİ, GÜNEYÖREN DERE, ŞAHİNOĞLU, DERE, YENİKÖY, KERPİÇLİ, KOÇALİ, DÜZ, SAMATLI, TAŞÇIOĞLU, SORGUNCUK, 1119, KARADAYILAR, CAMİYANI MERKEZ, SOMULLU, YUKARIAVLU, DANAGÖLÜ, DUTLU, PAŞALI, KANAVAKA, BELENSARNIÇ, KAYRANÇI, GÖKSU, BUDAMIŞ, KURUOĞLU, OCAKLI, LAFAZANLAR, ÇIRAKLAR, ÇAMDİBİ, AŞAĞI, RUMLUOĞLU, AKTOPRAK, GENNE, KARAMADANOĞLU, KALFALAR, KADİRAĞA, 413
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1424 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 13:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, 30 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ADNAN MENDERES, 1060 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA_2, ÖTEYÜZ
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SULTAN FATİH
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, NUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHİNTEPE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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ALTINEVLER, 105 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORTAKÖY, SAMSUN DEVLET YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 15:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1640 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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DUTLUK, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 EYLÜL, ABDULLAH PARLA, ADNAN MENDERES, ALTAN, ENDER, KARANFİL, BADEM, İNTEPE, AVŞAR KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HIDIRŞEYH, AŞAĞI YERLEŞİM, GÜREŞ, AVŞAR KÜME, YUKARI YERLEŞİM, POLATLI 1, AHLATLI, KARAKOYUNLU
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİĞLİ
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ELEY, YALNIZPINAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
E 90 KARAYOLU, KARAMOLLAUŞAĞI
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLHÜYÜK, 10- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1543, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İMAMLAR, APTAL, KABALA, GERZE, MERKEZ, GÜNEY, ZEYBEK, SARIAOĞLU, HATİP, KAPUCU, GADI, YUKARITELLİ, TEPE, GUZ, PAZAR, YUKARI ARSLANLI, MEHTER, ALHAN, DONGİN, BOŞNAKLAR, SOĞANLAR, KIRAN, SORGUNCUK, MURAT, YUKARI DEREKARAAĞAÇ, YENİÇOROĞLU, KARGACIK, DELİBEYOĞLU, KADILAR, GÜNEYCÜK, YAYLA, VEYSELLİ, BÜRÜM, KAYABAŞI, BURHAN, KARAAĞAÇ, AŞAĞI DEREKARAAĞAÇ, YENİ, ORUÇLU, ESELLİ, KUŞTEPE, ÇAKIREKİN, AHÇIBAŞI, TEMÜR, YUNUSLU, KAYA, YK.KAYA, DERYA., SARIOĞLU, BİRZADEOĞLU, ORTATELLİ, ABACI, ALİBEYGIRAN, TEKKEOĞLU, KARADÜREN, KEL, DERE, BOZARMUT, KELLO, EMİR, AŞIKÇI, MATIR, KARŞI BÜRÜM, DÜĞENÖZÜ, CEVİZLİ, EYMÜR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1820, 1820 EMEK EVLER SİTESİ, 1820 ORTADOĞULULAR KENT MERKEZİ, 632, 1868
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1147 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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