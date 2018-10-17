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Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 990/1, 993, 998/2, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 441, 953, 1005

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, KÖYİÇİ 1.KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATTALGAZİ, 1873 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, KESTANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HIDIRŞEYH, AŞAĞI YERLEŞİM, GÜREŞ, AVŞAR KÜME, YUKARI YERLEŞİM, POLATLI 1, AHLATLI, KARAKOYUNLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI HOCASİNAN, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FASIL, FASIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHMET YESEVİ, DİKMEN, 850, 849, 871, 839, 838, 848, 846, 841, 837, 836, BALLIBABA

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 435, 428, 391, 444, 443, 442, 393, 465

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEBUSEVLERİ, ERGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İŞÇİ BLOKLARI, 1462 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DODURGA, 5164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILDIRIMELÖREN, YEŞİLÖZ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1543, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, 2362 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELKENT, 2618 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1418, TULUMTAŞ, 2301, 1429, HAYMANA, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1714, HACILAR KÜME, 1770, 1425, 1772, 1420, 1423, 1421

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDINLAR, 4588, KIZILCAŞAR, 4519, 4587, 4594, 4600, 4597, 4609, 4593, 1240, 1239, 1211, 1213, 1154, 1210, 1215

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1083 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEHÜYÜK, GÖKÇEHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAALİ MERKEZ, ANKARA.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SORGUN, SORGUN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KATRANCI, KATRANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, ÖRENCİK

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUCAK, KUYUCAK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İNCİLLER, HOCA, MERKEZ, ESKİOĞLU, YUKARI, ALAOĞLU, HATİPLER, SAP, BARAKA, ?!, KÜRTOĞLU, ÖMEROĞLU, YALVAÇ, DEĞİRMENCİK, ARAÇLAR, KANBUROĞLU, ILAVIÇ, PAZAR, TEKMENOĞLU, İSLAMLAR, GÜRGENCAMİ, ŞÜKRÜOĞLU, KARASA, KEMERLİ, DEMİRCİ, AŞAĞIAVLU, ISIRGANLI, KOÇAK, YENİ, ALİ, GÜNEYÖREN DERE, ŞAHİNOĞLU, DERE, YENİKÖY, KERPİÇLİ, KOÇALİ, DÜZ, SAMATLI, TAŞÇIOĞLU, SORGUNCUK, 1119, KARADAYILAR, CAMİYANI MERKEZ, SOMULLU, YUKARIAVLU, DANAGÖLÜ, DUTLU, PAŞALI, KANAVAKA, BELENSARNIÇ, KAYRANÇI, GÖKSU, BUDAMIŞ, KURUOĞLU, OCAKLI, LAFAZANLAR, ÇIRAKLAR, ÇAMDİBİ, AŞAĞI, RUMLUOĞLU, AKTOPRAK, GENNE, KARAMADANOĞLU, KALFALAR, KADİRAĞA, 413

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1424 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 13:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALABA, 30 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ADNAN MENDERES, 1060 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA_2, ÖTEYÜZ

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SULTAN FATİH

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIBRISKÖY, NUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAHİNTEPE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINEVLER, 105 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, SAMSUN DEVLET YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.01.2022 15:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1640 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUTLUK, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 13 EYLÜL, ABDULLAH PARLA, ADNAN MENDERES, ALTAN, ENDER, KARANFİL, BADEM, İNTEPE, AVŞAR KÜME

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HIDIRŞEYH, AŞAĞI YERLEŞİM, GÜREŞ, AVŞAR KÜME, YUKARI YERLEŞİM, POLATLI 1, AHLATLI, KARAKOYUNLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇİĞLİ

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ELEY, YALNIZPINAR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 E 90 KARAYOLU, KARAMOLLAUŞAĞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLHÜYÜK, 10- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1543, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İMAMLAR, APTAL, KABALA, GERZE, MERKEZ, GÜNEY, ZEYBEK, SARIAOĞLU, HATİP, KAPUCU, GADI, YUKARITELLİ, TEPE, GUZ, PAZAR, YUKARI ARSLANLI, MEHTER, ALHAN, DONGİN, BOŞNAKLAR, SOĞANLAR, KIRAN, SORGUNCUK, MURAT, YUKARI DEREKARAAĞAÇ, YENİÇOROĞLU, KARGACIK, DELİBEYOĞLU, KADILAR, GÜNEYCÜK, YAYLA, VEYSELLİ, BÜRÜM, KAYABAŞI, BURHAN, KARAAĞAÇ, AŞAĞI DEREKARAAĞAÇ, YENİ, ORUÇLU, ESELLİ, KUŞTEPE, ÇAKIREKİN, AHÇIBAŞI, TEMÜR, YUNUSLU, KAYA, YK.KAYA, DERYA., SARIOĞLU, BİRZADEOĞLU, ORTATELLİ, ABACI, ALİBEYGIRAN, TEKKEOĞLU, KARADÜREN, KEL, DERE, BOZARMUT, KELLO, EMİR, AŞIKÇI, MATIR, KARŞI BÜRÜM, DÜĞENÖZÜ, CEVİZLİ, EYMÜR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, HOŞGÖR, DUMLUPINAR, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, AKİN, HUZUR SİTESİ KOOP.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1820, 1820 EMEK EVLER SİTESİ, 1820 ORTADOĞULULAR KENT MERKEZİ, 632, 1868

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHAN KEMAL, 902, 895, 1004, 1232/2, 1227, 1232/1, 1232, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1359/1, 1219, 866/5, VEDAT DALOKAY, ECE, 1233, 1231, 1228/1, 1228, 906, 1226/1, CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, 875, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 862/1, 863/2, 856, 866, 863/5, KİBAR ULU, ASALET, 880, 879/1, 869, 871, 873/6, 876/1, 877, AKARSU, 880/1, 859, 877/1, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 879/2, YILDIZ, 873/5, 877/2, 875/2, 875/1, 862, 863/9, 863/6, 863/8, 866/3, 866/1, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, 813, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, GÜNEŞ, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 883/3, 889/2, 900, 28, 908, 901, 903, 904, 905/1, 707, 982, 991, KIRAĞI, 1372/3, 1372, 1372/4, 1372/1, 1376, HIRABAŞOĞLU, ŞEHİT RAFET SEVER, 990, TUFAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, ŞEHİT RAFET ERSEVER, 874, YILDIZTEPE, 1230, 986, 1220

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1147 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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