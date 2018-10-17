  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Elektrik Kesintisi 6 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 6 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKASYA, ALPEREN, ATİK, AYVALI, BAHAR, BARIŞ, BAĞLAR, BİRLİK, EBRU, EFLATUN, ELAGÖZ, ELÇİ, EMSAL, EREN, EREĞLİ, ERGENEKON, ERİŞEN, ESENTEPE, ESNAF, EĞİTİM, MEZBAHA, SAMUR, SERÇE, SEZGİN, ULUÇAY, YALI, YAYLA, YEŞİL, YONCA, ÇANKIRI, ESTERGON, EBEDİ, ERGAZİ, EKİN, SUNA, YILMAZ, SILA, OPTİMUM, ESENLER, ZİL, TESELLİ, TUNA, OYMAK, TERZİ, YALDIZ, ESENGÜL, UĞUR, BİLLUR, EDA, EMNİYET, ERİK, ESENYEL, EYLÜL, EZİNE, SARMAŞIK, SEVİLAY, SEYMENLER, YASEMİN, ÇUBUK, UZAY, ÜLKÜ, ELMAS, EFES, ŞERİT, BOZYER YEŞİLTEPE, ERTAŞ, ENFES, ŞEREFLİ, SANAYİ, SIRDAŞ, ŞENER, SAMYELİ, UZAYAN, MEHMET ÖZAL, İMREN, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, UZMAN, OĞLAK, ÖMÜR, YANKI, TERCÜMAN, EGE, EMİN, OFLAZ, ÖZGÜR, AYBÜKE, OYA, OLTU, OPAL, ELİF, ÖZLEM, EFENDİ, ESRA, ERDEM, ELİBOL, EFSANE, ELTİ, EZGİ, ELVEREN, ALPARSLAN, TUNÇ, TİTİZ, ZÜMRÜT, TUTKU, ÖZGÜN, TORAMAN, MUSLİHATTİN TUNCA, TERTİP, ZAKKUM, KİLLİÖNÜ TOKİ, TILSIM, STAD, ELİAÇIK, OĞUZ, YILDIZ, YEDİVEREN SİTESİ, YEŞİLTEPE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇINAR, KAPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, KÖKSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZTEPE, 182 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATIFBEY, 108 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, ULUCANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 327 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOFULAR, SOFULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFER, SULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARBİYE, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 1934 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI BAHÇELİEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORAN, A.FETHİ OKYAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İŞÇİ BLOKLARI, 1507/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEVİZLİDERE, CEYHUN ATUF KANSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, GENÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 462 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, BARIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, 1725 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEKER, 1423 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, 2082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ MESUT, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 888 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 15:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZKAYA, BOĞAZKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2002, FATİH SULTAN MEHMET, 2008, YOL ÜSTÜ-, DAĞYAKA, DAĞYAKA MAH., ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2010, 2001, 2019, 2008-, 2022

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 NAZIM ERCAN, ATOM, ÇAKIR, SARAY, 211

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, HATİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANŞA KALE, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, BAKIRCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 19 MAYIS, CENNET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 14:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALSEKİ, ÇALSEKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, DAVUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTIAĞAÇ, 217 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİSKET, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKAPINAR, YAKAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, GONCA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUZEY YILDIZI, 4168 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 6 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 6 Mart 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TZOB Başkanı Bayraktar'dan seferberlik çağrısı05 Mart 2022 Cumartesi 05:05
  • İstasyon’dan ne haber?05 Mart 2022 Cumartesi 04:04
  • Şehit yakını ve Gazilerden Çubuk'a ziyaret05 Mart 2022 Cumartesi 01:01
  • Aktif Yaşam Koçu Nihat Akdoğan hayati tavsiyelerde bulundu04 Mart 2022 Cuma 05:05
  • Nasıl Dua Edilmeli?04 Mart 2022 Cuma 04:04
  • Nazar04 Mart 2022 Cuma 02:02
  • 4 Mart 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!03 Mart 2022 Perşembe 15:31
  • Derbentli vatandaşlar internetten dertli03 Mart 2022 Perşembe 05:05
  • Bu Perinçek Neci?03 Mart 2022 Perşembe 04:04
  • Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan "Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz" paylaşımı03 Mart 2022 Perşembe 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti