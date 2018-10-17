Elektrik Kesintisi 6 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 6 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
6 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKASYA, ALPEREN, ATİK, AYVALI, BAHAR, BARIŞ, BAĞLAR, BİRLİK, EBRU, EFLATUN, ELAGÖZ, ELÇİ, EMSAL, EREN, EREĞLİ, ERGENEKON, ERİŞEN, ESENTEPE, ESNAF, EĞİTİM, MEZBAHA, SAMUR, SERÇE, SEZGİN, ULUÇAY, YALI, YAYLA, YEŞİL, YONCA, ÇANKIRI, ESTERGON, EBEDİ, ERGAZİ, EKİN, SUNA, YILMAZ, SILA, OPTİMUM, ESENLER, ZİL, TESELLİ, TUNA, OYMAK, TERZİ, YALDIZ, ESENGÜL, UĞUR, BİLLUR, EDA, EMNİYET, ERİK, ESENYEL, EYLÜL, EZİNE, SARMAŞIK, SEVİLAY, SEYMENLER, YASEMİN, ÇUBUK, UZAY, ÜLKÜ, ELMAS, EFES, ŞERİT, BOZYER YEŞİLTEPE, ERTAŞ, ENFES, ŞEREFLİ, SANAYİ, SIRDAŞ, ŞENER, SAMYELİ, UZAYAN, MEHMET ÖZAL, İMREN, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, UZMAN, OĞLAK, ÖMÜR, YANKI, TERCÜMAN, EGE, EMİN, OFLAZ, ÖZGÜR, AYBÜKE, OYA, OLTU, OPAL, ELİF, ÖZLEM, EFENDİ, ESRA, ERDEM, ELİBOL, EFSANE, ELTİ, EZGİ, ELVEREN, ALPARSLAN, TUNÇ, TİTİZ, ZÜMRÜT, TUTKU, ÖZGÜN, TORAMAN, MUSLİHATTİN TUNCA, TERTİP, ZAKKUM, KİLLİÖNÜ TOKİ, TILSIM, STAD, ELİAÇIK, OĞUZ, YILDIZ, YEDİVEREN SİTESİ, YEŞİLTEPE
ŞEBEKE ARIZASI
ÇINAR, KAPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, KÖKSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, 182 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATIFBEY, 108 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACETTEPE, ULUCANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 327 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SOFULAR, SOFULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, SULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HARBİYE, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1934 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORAN, A.FETHİ OKYAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, 1507/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEVİZLİDERE, CEYHUN ATUF KANSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, GENÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 462 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, BARIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SÜVARİ, 1725 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKER, 1423 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ MESUT, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 888 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 15:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZKAYA, BOĞAZKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2002, FATİH SULTAN MEHMET, 2008, YOL ÜSTÜ-, DAĞYAKA, DAĞYAKA MAH., ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2010, 2001, 2019, 2008-, 2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
NAZIM ERCAN, ATOM, ÇAKIR, SARAY, 211
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, HATİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANŞA KALE, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, BAKIRCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
19 MAYIS, CENNET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 14:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALSEKİ, ÇALSEKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, DAVUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALTIAĞAÇ, 217 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİSKET, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YAKAPINAR, YAKAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, GONCA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUZEY YILDIZI, 4168 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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