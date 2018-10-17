Elektrik Kesintisi 6 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06 .03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, ALPEREN, ATİK, AYVALI, BAHAR, BARIŞ, BAĞLAR, BİRLİK, EBRU, EFLATUN, ELAGÖZ, ELÇİ, EMSAL, EREN, EREĞLİ, ERGENEKON, ERİŞEN, ESENTEPE, ESNAF, EĞİTİM, MEZBAHA, SAMUR, SERÇE, SEZGİN, ULUÇAY, YALI, YAYLA, YEŞİL, YONCA, ÇANKIRI, ESTERGON, EBEDİ, ERGAZİ, EKİN, SUNA, YILMAZ, SILA, OPTİMUM, ESENLER, ZİL, TESELLİ, TUNA, OYMAK, TERZİ, YALDIZ, ESENGÜL, UĞUR, BİLLUR, EDA, EMNİYET, ERİK, ESENYEL, EYLÜL, EZİNE, SARMAŞIK, SEVİLAY, SEYMENLER, YASEMİN, ÇUBUK, UZAY, ÜLKÜ, ELMAS, EFES, ŞERİT, BOZYER YEŞİLTEPE, ERTAŞ, ENFES, ŞEREFLİ, SANAYİ, SIRDAŞ, ŞENER, SAMYELİ, UZAYAN, MEHMET ÖZAL, İMREN, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, UZMAN, OĞLAK, ÖMÜR, YANKI, TERCÜMAN, EGE, EMİN, OFLAZ, ÖZGÜR, AYBÜKE, OYA, OLTU, OPAL, ELİF, ÖZLEM, EFENDİ, ESRA, ERDEM, ELİBOL, EFSANE, ELTİ, EZGİ, ELVEREN, ALPARSLAN, TUNÇ, TİTİZ, ZÜMRÜT, TUTKU, ÖZGÜN, TORAMAN, MUSLİHATTİN TUNCA, TERTİP, ZAKKUM, KİLLİÖNÜ TOKİ, TILSIM, STAD, ELİAÇIK, OĞUZ, YILDIZ, YEDİVEREN SİTESİ, YEŞİLTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇINAR, KAPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM, KÖKSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZTEPE, 182 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATIFBEY, 108 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, ULUCANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 327 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOFULAR, SOFULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, SULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARBİYE, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1934 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORAN, A.FETHİ OKYAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İŞÇİ BLOKLARI, 1507/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEVİZLİDERE, CEYHUN ATUF KANSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, GENÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 462 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, BARIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜVARİ, 1725 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEKER, 1423 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

30 AĞUSTOS, 2082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ MESUT, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİBOZ, 3204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAFAK, 888 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 15:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZKAYA, BOĞAZKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2002, FATİH SULTAN MEHMET, 2008, YOL ÜSTÜ-, DAĞYAKA, DAĞYAKA MAH., ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2010, 2001, 2019, 2008-, 2022

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NAZIM ERCAN, ATOM, ÇAKIR, SARAY, 211

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, HATİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANŞA KALE, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, BAKIRCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

19 MAYIS, CENNET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 14:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALSEKİ, ÇALSEKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, DAVUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTIAĞAÇ, 217 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİSKET, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKAPINAR, YAKAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZDAL, 19 MAYIS, ŞEHİT YÜZBAŞI TUNCAY ORHAN, FATİH SULTAN MEHMET, MEYDAN, AFŞAR, LALE, BÜKYOLU, 1, 8, İNKILAP, EROĞLU, ŞEHİT AST.İRFAN TÜRKER, AKBAŞ, SAĞLIK, VİLLA, 1.ADALIKUZU, DEREBAŞI, ATATÜRK, ARIKOZAN, ORDU, AFŞAR_1, CUMHURİYET_1, HAMAMÖNÜ, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, MUTLU, KARAMAN, KARAOĞLAN, ŞEHİT ER TOLGA AKPINAR, 2, KAMANLAR, CUMHURİYET, ESERTEPE, FATİH SULTAN MEHMET-, YUKARI, 11, 14, 2.ADALIKUZU, KARACAÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, GONCA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZEVLER, 955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZEY YILDIZI, 4168 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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