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Elektrik Kesintisi 6 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 6 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇANKIRI, KIZIK KÜME

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALE, BÖCEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞPINAR, 1673 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, 942 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UĞURÇAYIRI, UĞURÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HAMİDİYE, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZATA, MUSALLA

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUBAŞI

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1314, 1308, 1315, 1305, 1317, 1316, 1318, 1311, 1312, 1313, 1310, 1309, 1307, 1306, 1232

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOKULLU MEHMET PAŞA, NİNNİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, 850 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, ULUIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, BEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARISU

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 EDİĞE

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OĞUZLAR, 1526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, ERYAMAN MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTAY, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2726, 23 NİSAN, 1002, 2720, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2740, 1209, 2688, 2744, TEK YAPI, MİSAKIMİLLİ, 2739, KIZILCAŞAR, 2686, POSOF, 2730, ZAFER, 2724, 2742, 2743, 2695, 2741, 2698, 2737, 2687, BALDIRAN, 2728, 2727, 2719, 2738, 2712, 2709, 2745, 2725, 2718

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1221 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, ATATÜRK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRTAŞ, DEMİRTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILKAYA, KIZILKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 993, 965, 970, 428, 961, 949, 429, 1037, 963, 447, 446, 444, 442, 443, 957, 958, 959, 960, 962, 964, 969, BURSA, GÖKMEN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIZILTOPRAK, MERKEZ, AKMANLAR-1, TÜKENMEZLER, GANİDERE, ÇOLAKLAR, ÇATALLAR, BOZKURT, KİRAZLAR, KUMBOSTANI, ÖMERBAŞI, KARAŞLAR, SEYİSOĞLU, SOĞUK SU, ATATÜRK, KADIOĞLU, ALAGÖZLER, SUNAY, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, BOSTANCILAR, BEZİRCİLER, ERFEYLİ, KARAÖZ, KIRAN, ERİKCİLER, ÇÖTÜROĞLU, BADIRAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVACIK SUBAYEVLERİ, KÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİÇEKLİ, SELÇUKLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EĞERLİDERE, EĞERLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, KÜÇÜK HAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BARBAROS KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, BAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜREL, 6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, TOKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA, AŞAĞI ESKİKARSAK, YUKARI ESKİKARSAK, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY OSMANGAZİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, MİMAR SİNAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İNCİRLİK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALAGÖZ, ADİLE NAŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 14:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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