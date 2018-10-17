Elektrik Kesintisi 6 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 6 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
6 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇANKIRI, KIZIK KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE ARIZASI
KALE, BÖCEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1673 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, 942 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
UĞURÇAYIRI, UĞURÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121
ŞEBEKE ARIZASI
HAMİDİYE, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZATA, MUSALLA
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUYUBAŞI
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1314, 1308, 1315, 1305, 1317, 1316, 1318, 1311, 1312, 1313, 1310, 1309, 1307, 1306, 1232
ŞEBEKE ARIZASI
SOKULLU MEHMET PAŞA, NİNNİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, 850 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, ULUIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, BEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI ÖVEÇLER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARISU
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EDİĞE
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
OĞUZLAR, 1526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, ERYAMAN MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTAY, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, 1535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2726, 23 NİSAN, 1002, 2720, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2740, 1209, 2688, 2744, TEK YAPI, MİSAKIMİLLİ, 2739, KIZILCAŞAR, 2686, POSOF, 2730, ZAFER, 2724, 2742, 2743, 2695, 2741, 2698, 2737, 2687, BALDIRAN, 2728, 2727, 2719, 2738, 2712, 2709, 2745, 2725, 2718
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121
ŞEBEKE ARIZASI
GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1221 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLÖZ, ATATÜRK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRTAŞ, DEMİRTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILKAYA, KIZILKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
993, 965, 970, 428, 961, 949, 429, 1037, 963, 447, 446, 444, 442, 443, 957, 958, 959, 960, 962, 964, 969, BURSA, GÖKMEN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIZILTOPRAK, MERKEZ, AKMANLAR-1, TÜKENMEZLER, GANİDERE, ÇOLAKLAR, ÇATALLAR, BOZKURT, KİRAZLAR, KUMBOSTANI, ÖMERBAŞI, KARAŞLAR, SEYİSOĞLU, SOĞUK SU, ATATÜRK, KADIOĞLU, ALAGÖZLER, SUNAY, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, BOSTANCILAR, BEZİRCİLER, ERFEYLİ, KARAÖZ, KIRAN, ERİKCİLER, ÇÖTÜROĞLU, BADIRAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010
ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, KÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİÇEKLİ, SELÇUKLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EĞERLİDERE, EĞERLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, KÜÇÜK HAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, BARBAROS KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, BAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜREL, 6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, TOKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞİLTEPE, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE ARIZASI
ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA, AŞAĞI ESKİKARSAK, YUKARI ESKİKARSAK, KARAİLYAS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY OSMANGAZİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY CUMHURİYET, MİMAR SİNAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İNCİRLİK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALAGÖZ, ADİLE NAŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 14:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, 250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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