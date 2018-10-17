Elektrik Kesintisi 6 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, KIZIK KÜME

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALIKHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALE, BÖCEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1673 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, 942 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UĞURÇAYIRI, UĞURÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HAMİDİYE, 19 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZATA, MUSALLA

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUBAŞI

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1314, 1308, 1315, 1305, 1317, 1316, 1318, 1311, 1312, 1313, 1310, 1309, 1307, 1306, 1232

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOKULLU MEHMET PAŞA, NİNNİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, 850 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, ULUIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, BEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI ÖVEÇLER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARISU

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EDİĞE

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞUZLAR, 1526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, ERYAMAN MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTAY, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, 1535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2726, 23 NİSAN, 1002, 2720, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2740, 1209, 2688, 2744, TEK YAPI, MİSAKIMİLLİ, 2739, KIZILCAŞAR, 2686, POSOF, 2730, ZAFER, 2724, 2742, 2743, 2695, 2741, 2698, 2737, 2687, BALDIRAN, 2728, 2727, 2719, 2738, 2712, 2709, 2745, 2725, 2718

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 1221 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLÖZ, ATATÜRK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMİRTAŞ, DEMİRTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILKAYA, KIZILKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 993, 965, 970, 428, 961, 949, 429, 1037, 963, 447, 446, 444, 442, 443, 957, 958, 959, 960, 962, 964, 969, BURSA, GÖKMEN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILTOPRAK, MERKEZ, AKMANLAR-1, TÜKENMEZLER, GANİDERE, ÇOLAKLAR, ÇATALLAR, BOZKURT, KİRAZLAR, KUMBOSTANI, ÖMERBAŞI, KARAŞLAR, SEYİSOĞLU, SOĞUK SU, ATATÜRK, KADIOĞLU, ALAGÖZLER, SUNAY, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, BOSTANCILAR, BEZİRCİLER, ERFEYLİ, KARAÖZ, KIRAN, ERİKCİLER, ÇÖTÜROĞLU, BADIRAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVACIK SUBAYEVLERİ, KÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİÇEKLİ, SELÇUKLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 12:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EĞERLİDERE, EĞERLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, KÜÇÜK HAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 11:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, BARBAROS KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, BAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜREL, 6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, TOKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, EREĞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUHAN, ULUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA, AŞAĞI ESKİKARSAK, YUKARI ESKİKARSAK, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, AHMETADİL, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY OSMANGAZİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY CUMHURİYET, MİMAR SİNAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1563, 1581, 1478, 1566, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1488, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1599, 1492, 1489, 1543, 1491, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1572, 1487, 1597, 2136, 2226

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOSYA, CEBECİ, MERKEZ, MURATLI, ATIF LAFÇI, YUKARI PINAR, SAĞLIK, CUMHURİYET, KARANFİL, CAMİ, KASTAMONU, ÖZTÜRK, ŞÜKRAN, EMEK, TEPEARASI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCİRLİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAGÖZ, ADİLE NAŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK, BOSTANCIK, 1829, 1548/1, 1816, 1576/1, 1791/1, 1576, 1652, 1573/1, 1592, 1545/5, 1545/1, 1590, 1556, 1984, 1824, 1577/1, 1912, 1615/2, 1615, 879/1, 1928/2, DOĞANDERE, 1704, 1798, 1784/2, 869, 873/4, 1690, 1712, 1708, KOPÇA, 1702, 1702/1, 1585, 1778, 1786/1, 1785, 1786, 1791/2, 1784/1, 1794, 1788/1, 1788, 1802, 1799, 1804, 1796, 1805, 1807, 1809, 1812, 1811, 1808, ECE, 1814, DOLU, TAŞDELEN, 1815, 1827, 1835, 873/5, 862, 1789, 863/2, FERAH, 863/5, 872/2, 873/2, 866, 881, 872/1, 871/1, KİBAR ULU, 871, 858, 858/1, 858/2, 873/3, 877, 859, 877/2, 1940/1, 1939/5, 1939/4, 1940, 1939/3, 1939/2, 1836, 1929, 1932/2, 1932/1, 1934, 1982/1, 1928, 1925, 1919, 1918, 1991, 1992, 1977, 1910, 1904/1, YILDIZTEPE, 96, 1939/1, 1900, 1916, 1052, 1577, 1390/1, 1579, 1579/2, 1584/1, 1580, 1586, 28, MEHMET AKİF ERSOY, 1580/2, 1372, 1579/1, 1584, 871/5, 1935, SAMATYA, 1978, 1591, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1593, 1594, 1596, 1594/1, 1608/2, 1608/1, 1613, 1615/1, 1048, 1911, 1913, 1546, 1589, 1337/1, 2513, 1608, 1615/4, 1615/5, 1727, 1920, 1926, GEVAŞ, 875, 1985, 1927, 1578, 492, 1583

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİ, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 14:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZEVLER, 943 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, 250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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