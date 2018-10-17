Elektrik Kesintisi 6 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENVER PAŞA, BÜĞDÜZ, 24, 25, YILDIRIM BEYAZIT, KOCA YUSUF

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELHİSAR, GÜZELHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, 1012 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 380 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, 2208 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOLFASOL, 1400/7 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ARAMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ACISU, ACISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞELER, YAYLA MEŞELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEBÜKLER, DERECAMİ, MERKEZ, AHMET SOFUOĞLU, ÖMERAĞA, ULU, KULAKSIZOĞLU, ÇENGELLİ, CAMUŞOĞLU, KADIOĞLU, YENİ, HIZARCIOĞLU, GÜVENDİK, SERDAROĞLU, HAYDAR DEMİRCİ, BEBÜKLER ÇINAR, MENEVİŞ, ŞAHABETTİN, ÖREN, KÖHÜNLER, SEFEROĞLU, MARAZOĞLU, İNEBEY, AZGIN, YİRMİBEŞOĞLU, KARABACAK, ALAOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAĞLIK, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYRANCI, GÜLERYÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 13:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUR, 1142 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEVİZLİDERE, 1219 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZEVLER, 722 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 01:04 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZSELİM, YAMAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, DANGAZLAR, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, KÖYBAŞI, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 107., 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, TEPE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞUZLAR, 1581 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLOVA, 4010 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 1039 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, SEĞMENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 822 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TULUMTAŞ, 2305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, EMEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 4, 4 NOLU, 5 NOLU, 19, 22, 5, 17

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 609

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, Y.MAHMUTLAR, UYURCA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANŞA KALE, MEHMET AKİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, DANGAZLAR, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, KÖYBAŞI, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 107., 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, TEPE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1430 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKAYA, SARIGÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALSEKİ, ÇALSEKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, SEVİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, ALİ AŞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EGE, 791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZİÇİ, NEŞET ERTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, ÖZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, BAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, DANGAZLAR, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, KÖYBAŞI, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 107., 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, TEPE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, 169 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMTEPE, 1073 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALETEPE, 854 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 12:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 854 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1765 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALETEPE, 854 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERGAZİ, CENGİZ AYTMATOV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1717 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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