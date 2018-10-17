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Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞİKKAYA, 2026 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, AGAH EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 09:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, ÇİLİNGİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, AKÇAKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, ARIKLAR MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYNAM, 130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYNAM, 130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİYAPANŞEYHLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AFŞAR, 19 MAYIS AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABAZLI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOFULAR, SOFULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TEPEDELEN, DAĞSALI, AKKOL BAĞLARI, İNÖZÜ İNCE YOL, İNÖZÜ KALIN YOL, NERDÜBENDEDE, ARK BAŞI, ESKİ ÇEŞME, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, KISA, OLUKBAŞI, ÇINAR, KISIKKAYA, NERDÜBENDEDE KÜME, KUMSÜREN SAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 RÜSTEMPAŞA, KÖPRÜBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELDELEK, YAYLA ELDELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 566, 561, 554, 557, 565, 569, 562, 564, 604/4, 567, 568, 555, 558, 559, 560, 563, HIRABAŞOĞLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENEVLER, MENEVİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 1006 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 14:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, BİŞKEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARATAŞ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, NEYZEN TEVFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEDELER

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 CAN, AKİK 1, AKİK 2, 1_1, OLGUNLAR, SÜREYYA, YELKEN, BAHADIR, AKİK-, ALBAYRAK, BAĞIŞ, AĞDA, AKHUN, UMUT 4, AĞAÇ, BATTAL GAZİ_1, BASİRET, DAHİ 2, ALBAYRAK 1, FECİR 1, FECİR 2, FECİR 3, BAYRAM, FİKİR, İLİM 5, ATAK 3, UMUT 3, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DAHİ 1, BAĞIŞ 1, BAĞIŞ 3, EVLİYA ÇELEBİ 1, MENEKŞE, ŞAFAK 5, ŞENER, İLİM 6, YUNUS EMRE_2, İLİM 7, HAFIZ EFENDİ, HİKMET, HİSAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, FECİR, BADEMLİK, İLİM 1, İLİM 2, İLİM 3, KATİP ÇELEBİ, KUMLU, KARAKOÇ, AKŞEMSETTİN, MOLLA FENARİ, GELİBOLU, GÖKÇEK, VEZİR, BUCAK, SADIK AHMET, ŞAFAK 6, HİSAR 1, ZİRVE, BAĞIŞ 4, CEREN 1, CEREN 2, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, KAHRAMAN 5, KAHRAMAN 6, MAKAM, AHALİ, SEYİT GAZİ, SEMİZ, ÜLKÜ, KAHRAMAN 1, BONCUK, İLİM 4, AHESTE, BAĞIŞ 2, KAHRAMAN 2, BELGE, GÜLGÜN, UMUT 1, UMUT 2, AMİR, PERİHAN ÖZKAN, ANKARA, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, LİDER, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ŞEREF, ŞEHADET, KAMPÜS, ZEMZEM, İSTİKLAL, ŞEHİT İSMAİL KANSU, USTA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKKUZULU, AKKUZULU KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, CUMHURİYET_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞÇUALİ, KUŞÇUALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1138, BAĞLICA, KARATUZ, 1140, 1144

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEVLET DEMİR YOLLARI LOJMANLARI, ALAN, BAĞLICA., İSTASYON, TÜRK KIZILAYI, OR, TÜZÜN, 2308, LEYLAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, 1773 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 VİLLA KUR KOOP., 556, 544

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRIKLI, KIRIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, 3810 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, KARACAÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EVLİYAFAKI, EVLİYAFAKI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, ALIMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAPARK, 1246 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 15:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALABA, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANGAZİ, ASMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 13:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAZAK, ESKİCE SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAZAK, ESKİCE SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHANELİ, 42, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 71, AKTENLİ-, 66, 70, 39, GAZELHAN, 38_1, 69, 72, 37, 36, 44, 47, 43, 41, 89/3-, 82, 32

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTIAĞAÇ, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, MURADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAZLAR, YUKARI SAZLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, EMEK YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, HACI BAYRAM VELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞÖLEN, KAÇAR, SARKIK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BUCUK MEVKI, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, YENİKAYI, AKÇAÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, YAŞAR KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLYAKUT, İLYAKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGENEKON, MİDYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 514 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETEVLER, KERKÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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