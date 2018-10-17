Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 7 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
7 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, 2026 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:24 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, AGAH EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 09:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, ÇİLİNGİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, AKÇAKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, ARIKLAR MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341
ŞEBEKE ARIZASI
BEYNAM, 130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYNAM, 130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİYAPANŞEYHLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, 19 MAYIS AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SOFULAR, SOFULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TEPEDELEN, DAĞSALI, AKKOL BAĞLARI, İNÖZÜ İNCE YOL, İNÖZÜ KALIN YOL, NERDÜBENDEDE, ARK BAŞI, ESKİ ÇEŞME, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, KISA, OLUKBAŞI, ÇINAR, KISIKKAYA, NERDÜBENDEDE KÜME, KUMSÜREN SAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
RÜSTEMPAŞA, KÖPRÜBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ELDELEK, YAYLA ELDELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
566, 561, 554, 557, 565, 569, 562, 564, 604/4, 567, 568, 555, 558, 559, 560, 563, HIRABAŞOĞLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341
ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, MENEVİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, 1006 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 14:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, BİŞKEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARATAŞ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALTEPE, NEYZEN TEVFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEDELER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CAN, AKİK 1, AKİK 2, 1_1, OLGUNLAR, SÜREYYA, YELKEN, BAHADIR, AKİK-, ALBAYRAK, BAĞIŞ, AĞDA, AKHUN, UMUT 4, AĞAÇ, BATTAL GAZİ_1, BASİRET, DAHİ 2, ALBAYRAK 1, FECİR 1, FECİR 2, FECİR 3, BAYRAM, FİKİR, İLİM 5, ATAK 3, UMUT 3, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DAHİ 1, BAĞIŞ 1, BAĞIŞ 3, EVLİYA ÇELEBİ 1, MENEKŞE, ŞAFAK 5, ŞENER, İLİM 6, YUNUS EMRE_2, İLİM 7, HAFIZ EFENDİ, HİKMET, HİSAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, FECİR, BADEMLİK, İLİM 1, İLİM 2, İLİM 3, KATİP ÇELEBİ, KUMLU, KARAKOÇ, AKŞEMSETTİN, MOLLA FENARİ, GELİBOLU, GÖKÇEK, VEZİR, BUCAK, SADIK AHMET, ŞAFAK 6, HİSAR 1, ZİRVE, BAĞIŞ 4, CEREN 1, CEREN 2, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, KAHRAMAN 5, KAHRAMAN 6, MAKAM, AHALİ, SEYİT GAZİ, SEMİZ, ÜLKÜ, KAHRAMAN 1, BONCUK, İLİM 4, AHESTE, BAĞIŞ 2, KAHRAMAN 2, BELGE, GÜLGÜN, UMUT 1, UMUT 2, AMİR, PERİHAN ÖZKAN, ANKARA, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, LİDER, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ŞEREF, ŞEHADET, KAMPÜS, ZEMZEM, İSTİKLAL, ŞEHİT İSMAİL KANSU, USTA
ŞEBEKE ARIZASI
AKKUZULU, AKKUZULU KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, CUMHURİYET_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞÇUALİ, KUŞÇUALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1138, BAĞLICA, KARATUZ, 1140, 1144
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEVLET DEMİR YOLLARI LOJMANLARI, ALAN, BAĞLICA., İSTASYON, TÜRK KIZILAYI, OR, TÜZÜN, 2308, LEYLAK
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 1773 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAPINAR, 1, 15, 4334, 18., 23, SARIKAYA, FATİH, BAĞLAR., DELİLER ÇİFTLİĞİ, FATİH CADDESİ, 5, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 24, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 49-, 43, 4304, 4351, 4352, TOHUMLAR, 4357, 4321, 4318, 19, 4307, 4341
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VİLLA KUR KOOP., 556, 544
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEHÜYÜK, 1680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRIKLI, KIRIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, 3810 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, KARACAÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EVLİYAFAKI, EVLİYAFAKI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRGAZİ, EMİRGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, ALIMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1246 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 15:47 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANGAZİ, ASMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 13:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SAZAK, ESKİCE SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAZAK, ESKİCE SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHANELİ, 42, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 71, AKTENLİ-, 66, 70, 39, GAZELHAN, 38_1, 69, 72, 37, 36, 44, 47, 43, 41, 89/3-, 82, 32
ŞEBEKE ARIZASI
ALTIAĞAÇ, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞİLTEPE, MURADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, MACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAZLAR, YUKARI SAZLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, EMEK YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, HACI BAYRAM VELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞÖLEN, KAÇAR, SARKIK
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLOVA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUCUK MEVKI, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, YENİKAYI, AKÇAÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, YAŞAR KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.06.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLYAKUT, İLYAKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGENEKON, MİDYAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 514 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETEVLER, KERKÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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