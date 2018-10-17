  • BIST 2.019,41
  • Altın 789.18336
  • Dolar 13.8382
  • Euro 15.6552
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Elektrik Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATTALGAZİ, 1016 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZTEPE, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖZTEPE, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDOĞAN, AYDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRBAŞI, BAYRAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRBAŞI, ALEMDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLER, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖRGÜLÜ, CAMİ, TIP FAKÜLTESİ, ORTATEPE, GÖMÜ, ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 1075, 311, 328

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1324, 1322, 1325, KABİL, 1334, 1314, 1323

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BİLLUR, 1314, 1324, 1326, BESTEKAR, ÇETİN EMEÇ, 1329, 1332, 1333

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN ERTUĞRUL, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, 861 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3300 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN ERTUĞRUL, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAĞLIK, SAĞLIK 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, 214 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AĞILCIK, AĞILCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVCIOVA, AVCIOVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OĞUZLAR, 1526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, ERYAMAN MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1988 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 09:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1680

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2686, 2688

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 528 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYI, KIZILCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, ATOM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AFŞAR, AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AFŞAR, AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 14:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1488 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖŞK, KOZLUCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, ŞÜKRÜ GÜLESİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, 974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, KÖKLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAPARK, 1277 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖRGÜLÜ, CAMİ, TIP FAKÜLTESİ, ORTATEPE, GÖMÜ, ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 1075, 311, 328

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUTLUK, 1036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, 723 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOSTANCIK, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKKÖY, KAVAKKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIENBİYA, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, ÇALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANLI, VATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, 1492 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Su Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 7 Ocak 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent'te Halk Ekmek yarışı07 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Toplumsal Hayat07 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • Karatepe, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini kazandı07 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • 7 Ocak 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!06 Ocak 2022 Perşembe 11:02
  • İstasyonu’nun İki Yüzü06 Ocak 2022 Perşembe 05:05
  • Tam 5 Yıl Oldu06 Ocak 2022 Perşembe 04:04
  • Kırtasiyeci esnafı perişan06 Ocak 2022 Perşembe 03:03
  • İslam En İlerici Çağdır06 Ocak 2022 Perşembe 02:02
  • Başkent’te umduklarını bulamadılar05 Ocak 2022 Çarşamba 05:05
  • Gaz, fren, Şanzıman halimiz duman05 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti