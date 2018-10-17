Elektrik Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
7 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, 1016 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054
ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDOĞAN, AYDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KIRBAŞI, BAYRAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRBAŞI, ALEMDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE ARIZASI
BEYLER, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖRGÜLÜ, CAMİ, TIP FAKÜLTESİ, ORTATEPE, GÖMÜ, ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 1075, 311, 328
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1324, 1322, 1325, KABİL, 1334, 1314, 1323
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BİLLUR, 1314, 1324, 1326, BESTEKAR, ÇETİN EMEÇ, 1329, 1332, 1333
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN ERTUĞRUL, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, 861 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3300 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN ERTUĞRUL, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAĞLIK, SAĞLIK 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, 214 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AĞILCIK, AĞILCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AVCIOVA, AVCIOVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
OĞUZLAR, 1526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, ERYAMAN MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1988 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 09:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1680
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2686, 2688
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 528 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAYI, KIZILCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, ATOM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 14:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1488 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖŞK, KOZLUCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, ŞÜKRÜ GÜLESİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, 974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENLİK, KÖKLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1277 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖRGÜLÜ, CAMİ, TIP FAKÜLTESİ, ORTATEPE, GÖMÜ, ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 1075, 311, 328
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DUTLUK, 1036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EGE, 723 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOSTANCIK, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKKÖY, KAVAKKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, EVLİYAFAKI, HACIMUSLU, KARABENLİ, KAVAK, ÖRDEKGÖLÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SABANCA, İNLER, ALAHACILI, YUKARI TOYDEMİR, AVDANLI, BOĞAZKAYA, KERPİÇ, SOĞULCA, HIDIRLAR, UYSAL, YAPRAKBAYIRI, BÜYÜKKONAK, ÖYKÜ, ESEN, ŞEHİT OSMAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, ECEM, YAVRUCUK, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
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8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766
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OLUKPINAR, BAĞCI, ÜZÜM, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YEDİVEREN, YENİHİSAR -, KERVAN, TURABİ, YELKEN, ALAGÖZ, YUNUS., TÜRKAY, VADİ, YOLLUK, AKTEPE, TÜNEL, ALIÇ, TAŞDEMİR, AŞKIM
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ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
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AHİ EVRAN, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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GAZİ, ÇALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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OSMANLI, VATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.01.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
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8, MAVİYILDIZ, 560, 3769, 3751, 559, 3759, 3761, 558, 3752, 243/1, 3762, 10, ALLITURNA, 9 EYLÜL İZMİR, 71, 555, 3771, 556, 3772, KARLIDAĞ, 1904, 3768, 3763, 3773, 3754, 3755, 3777, 3775, 3767, 3766
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAS, BARIŞ, İVEDİK, 413, 419, 357, 398, SAMİ EFENDİ, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ, 397, VATAN, 491, 501, 1230, 305, 362, KORDONBOYU, 408, 484, 502, 417, 360, RAGIP TÜZÜN, 744, KUDÜS, 141, SEYYİD BATTALGAZİ, 406, AKIN, 500, SEVGİ, ŞEHİT CEM ERSEVER, 426, 485, 492, 487, 497, 493, 494, 496, 495, 503, ANADOLU_2, 499, 469, 468, 504, 737, 465, GÜZELYAKA, 443, SUADİYE, DEMİRDAĞ, ÖZGEN, OĞUZLAR, 369, 401, 410, HOŞDERE, 418, 422, KARABÜK, 1501, 407, MOHAÇ, 466, 434, 765, 759, 412, 412/1, 486, 359, 983, AŞKABAT, ALTINDAĞ, 770, 1524, TAŞKENT, 361, 404, 368, 366, 365, 390, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 758, BAĞ EVİ, BAĞDAT, 405, ÖZEN, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, GÖKÇEK, ADALAR YOLU, AYVALI, 424, 421, 420, 411, 416, 423, 95, ŞEHİT AHMET CAN, 488, 489, 498, FATİH SULTAN MEHMET...-, SANAYİ, STRAZBURG, SERHAT, DÖRTYOL, ESER, KUMKALE, GENCER, 430, 428, 427, 431, 425, 442, 441, 440, 438, 435, 436, 429, EROL KAYA, PİRİ, 736, 1991, 742, 755, 757_1, 761, BERBERLER, 745, 767, 769, 773, 1234/1, 88, DAMLADOL, GÜLCAN, GÜLİZ, MİRALAY NAZIM BEY, HALİL SEZAİ ERKUT, 778, 739, 733, KEDİSEVEN, 734, 562/1, 340, FATİH SULTAN MEHMET, 142, ŞEHİT TALİP YENER, HAYAT_1, KAZIM KARABEKİR, 2034, SELÇUKLU, 2514, ORMAN, PARİS, ODABAŞI, NARKÖY, UFUK, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK, SAPANCA, SEÇMENLER, ORUÇ REİS, GÜLDERELİ, 462/2, 473, 140, 458, GÜVENTEPE, 512, PİRİ REİS, KIZILCAHAMAM, ARİF HİKMET, İSTİKLAL, PIRLANTA, ASIMBEY, İKİLİ, KARLITEPE, 557, CENGAVER, SİL GÜVENTEPE-, 140/1, 534, 533, TUFAN, 526, ÇINAR, DİCLE, ESENTEPE, BANKACILAR, 507, 585, 595, KIVANÇ, 602, KARABALLI, ŞEHİT SAVAŞ ÖZTÜRK, AŞIK ÇELEBİ, 535, SİL 561-, 548, 538, 539, 556, 551, 537, 540, SİL 540-, SİL 557-, SERDAR_1, LEVENT, SAVAŞTEPE, 520, ŞİRİN, ÜNSAL, 514, 519, 541, 523, 524, 513, 532, 515, 510, CENGİZ, YAHYA KEMAL, 868, ÖDEMİŞ, 546, 566, MİDYAT, 483, 600, 601, AYDIN, 522, 529, 530, ŞEHİT HARUN PARLAK, 517, ALTINTEPE, BEYAZKÖY, AVŞAR, FERHAT, MANYAS, NİŞANTAŞI, SANAL, SİNOP, ÜLKER, 462, 460, 461, BAKACAK, OMURTAK, ŞAİR FUZULİ, AHMET HİKMET, GÜLDEREN, ÜMİT, 844, 845, 854, 599, VEYSEL ŞATIROĞLU, 891, 567, 571-, 577, 580, 593, 594, 602/1, 603, 604, TEBESSÜM, SİL 499-, SİL 534-, 553, 562, 563, SİL 563-, SİL 551-, 549, 552, 542, SİL 542-, 543, SİL 555-, 555, 558, CİVAN, GİRİŞ, ÜÇEV, 554, 561, İVEDİK_1, 865, 564, 583, ÇARŞI, 547, SEVİMLİ, DİLEK, 559, 589, 591, 905, 511, 918, 521, 911, NARİN, ŞİŞLİ, 508, PAZAR, COŞKUN, BAĞARASI, 912, 923, 906, 914, 927, 926, 917, ŞEHİT TUNCAY ÖZDERE, 950, 929, 924, 803, GÜRLER, 930, AŞKIN, 920, 794/1, 794, 915, EMİRGAN, SERİN, ANIL, ŞARKI, DENİZ, 925, 518, 525, 527, 528, 516, 509, 913, 800, DEREBOYU, 801, 1859, 932, 937, 934, 959, 820, 916, EŞREF BİTLİS, 938, 531, 943, MATAY, 824, 835, ŞEHİT YÜKSEL DEMİR, 833, 834, 823, ALIÇDAĞ, 828, 826, 818, 815, 804, 802, YARIMCA, 4 EYLÜL, CENGİZ AYTMATOV, BOZKAYA, TANER, TAŞKIN, 928, 931, 910, 923/1, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ÇALI, DİLEKLER, 961, 959/1, 958, 958/1, ÖZERLİK, SUNAR, SİVAS, 933, 936, 935, 842, 921, AŞAN, ÇINAR DİBİ, ÇATALKAYA, GÜNEY, CUMHURİYET, KUŞÇULAR, İSKELE, ÇAMELİ, 113, ÇALDIRAN_1, KAŞİFLER, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI, İLKNUR, KAYNAK, NURLU, SEZEN, TÜLİN, 445, BİRAN, ÇELİKTAŞ, GÖZLEM, GÜLEY, TAT, TEMEL, TERCAN, ÜÇGEN, YOLAÇ, ÇAMLIK, MEMLİK, 120
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 1492 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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