Elektrik Kesintisi 8 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 8 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
8 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOHUMLAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860
ŞEBEKE ARIZASI
ERTUĞRULGAZİ, SERGENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1938 MAKİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 315 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHLATLIBEL, 1824 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ULUAĞAÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ EVRAN, BAYRAK, OVA 2, SÜNLÜKÖY, SÜNLÜ, DESTAN 2, KILIÇ 4, DADAŞ 2, ASYA 5, DADAŞ 1, DOĞAN 4, GELİNCİK 2, DORUK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, DESTAN 3, GELİNCİK 1, GELİNCİK 4, DESTAN 1
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜMÜŞPALA, KİREÇ OCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ASKİ POMPA İSTASYONU HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, KÜPELİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 803, ŞEHİT CELAL İŞEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 804
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1544, 1555
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, 2.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUSUFUŞAĞI, YUSUFUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 23:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1014 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALIŞ, GÜNTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BİRGÜL, IŞIL, SEMERKANT, ANKARA, EVREN, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN, GÖKTÜRK., YUNUS EMRE, İĞMİR, IĞDIR, 498
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMBEYAZIT, KARAHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 279 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ENGÜREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, AKASYA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
PLEVNE, ARİF YALDIZ, HAKAN, DEMİRKAPI, 128, 127, BABAPINAR, RECEP YAZICI, 111
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CENGİZ TOPEL, BİLGİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, ŞEHİT İBRAHİM ÖZTEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT YILMAZ ÇAKIR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HOŞEBE, KANARYA, KIRLANGIÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KANARYA, KIRLANGIÇ
ŞEBEKE ARIZASI
MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİDOĞAN, ESKİŞEHİR YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZYURT, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, FENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY CUMHURİYET, ŞEHİT ALİ AKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, ÇİMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYIRÖNÜ, ÇAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
147., KARAYOLU, MADEN, MEKİK, MİS, YAZ, 149., AHİ MESUD
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:18 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞTEPE, ZÜBEYDE HANIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
RAGIP TÜZÜN, COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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