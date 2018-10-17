Elektrik Kesintisi 8 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 8 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 08.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 8 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

8 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERTUĞRULGAZİ, SERGENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1938 MAKİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 315 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHLATLIBEL, 1824 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULUAĞAÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHİ EVRAN, BAYRAK, OVA 2, SÜNLÜKÖY, SÜNLÜ, DESTAN 2, KILIÇ 4, DADAŞ 2, ASYA 5, DADAŞ 1, DOĞAN 4, GELİNCİK 2, DORUK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, DESTAN 3, GELİNCİK 1, GELİNCİK 4, DESTAN 1

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPALA, KİREÇ OCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ASKİ POMPA İSTASYONU HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEY, KÜPELİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 803, ŞEHİT CELAL İŞEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 804

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1544, 1555

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKSU, 2.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUSUFUŞAĞI, YUSUFUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 23:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1014 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİOSMANPAŞA, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİBOZ, 3205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALIŞ, GÜNTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİRGÜL, IŞIL, SEMERKANT, ANKARA, EVREN, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN, GÖKTÜRK., YUNUS EMRE, İĞMİR, IĞDIR, 498

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMBEYAZIT, KARAHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, 279 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, ENGÜREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, AKASYA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PLEVNE, ARİF YALDIZ, HAKAN, DEMİRKAPI, 128, 127, BABAPINAR, RECEP YAZICI, 111

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CENGİZ TOPEL, BİLGİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, ŞEHİT İBRAHİM ÖZTEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YILMAZ ÇAKIR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HOŞEBE, KANARYA, KIRLANGIÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KANARYA, KIRLANGIÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİDOĞAN, ESKİŞEHİR YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZYURT, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, FENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY CUMHURİYET, ŞEHİT ALİ AKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, ÇİMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYIRÖNÜ, ÇAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 147., KARAYOLU, MADEN, MEKİK, MİS, YAZ, 149., AHİ MESUD

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞTEPE, ZÜBEYDE HANIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RAGIP TÜZÜN, COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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