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Elektrik Kesintisi 8 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 8 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 08.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 8 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 8 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

8 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINPARK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIKARA, ÇAMLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TOHUMLAR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERTUĞRULGAZİ, SERGENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 1938 MAKİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELTEPE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 315 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKESAT, BEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHLATLIBEL, 1824 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ULUAĞAÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ EVRAN, BAYRAK, OVA 2, SÜNLÜKÖY, SÜNLÜ, DESTAN 2, KILIÇ 4, DADAŞ 2, ASYA 5, DADAŞ 1, DOĞAN 4, GELİNCİK 2, DORUK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, DESTAN 3, GELİNCİK 1, GELİNCİK 4, DESTAN 1

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜMÜŞPALA, KİREÇ OCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ASKİ POMPA İSTASYONU HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, KÜPELİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 803, ŞEHİT CELAL İŞEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 804

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1544, 1555

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, 2.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUSUFUŞAĞI, YUSUFUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 23:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1014 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİOSMANPAŞA, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALIŞ, GÜNTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BİRGÜL, IŞIL, SEMERKANT, ANKARA, EVREN, İNÖNÜ, MİMAR SİNAN, GÖKTÜRK., YUNUS EMRE, İĞMİR, IĞDIR, 498

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMBEYAZIT, KARAHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT KUBİLAY, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 279 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ENGÜREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, AKASYA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 PLEVNE, ARİF YALDIZ, HAKAN, DEMİRKAPI, 128, 127, BABAPINAR, RECEP YAZICI, 111

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CENGİZ TOPEL, BİLGİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, ŞEHİT İBRAHİM ÖZTEKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞEHİT YILMAZ ÇAKIR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HOŞEBE, KANARYA, KIRLANGIÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KANARYA, KIRLANGIÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYİLHACILAR, MEYİLHACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİDOĞAN, ESKİŞEHİR YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZYURT, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, FENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, ŞEHİT ALİ AKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, ÇİMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYIRÖNÜ, ÇAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 147., KARAYOLU, MADEN, MEKİK, MİS, YAZ, 149., AHİ MESUD

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.02.2022 11:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞTEPE, ZÜBEYDE HANIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 RAGIP TÜZÜN, COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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