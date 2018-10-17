  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Elektrik Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 9 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 09.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 9 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

9 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇANKIRI, DURU, GÜZELHİSAR, 32

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KAYMAKAM A.GALİP KAYA, KOZLUDERE, KÖY İÇİ, TEBERİK, ŞEYHLER, NİLDAYOLU, 264, 259, 258, 268, 277, 270, 269, 257, 274

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAMUT, SAMUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARACALAR, ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 17:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

 

Bala planlı elektrik kesinti

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÜÇÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBOYALIK

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIRŞEYHLER

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZALAN

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HACIKARA 1, 100. YIL, ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR, RUŞEN GÜNEŞ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL, MADADIN, SÜMBÜL 1, ÖĞRETMEN EVLERİ, KARAPINAR 4

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATÇA, ATÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYABAŞI, KAYABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOKULLU MEHMET PAŞA, NİNNİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 4973 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖVEÇLER, KABİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3061 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM ÖZALP, MAHATMA GANDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 09:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 NUR 2, MENZİL, BUHARA, MAMUR, ÇALI 1, HUZUR, ORMAN, ŞANLI, SELİMİYE, ATAKAN 1, KÖRFEZ, KISMET, SÜMBÜL, ZEYBEK, ŞEYH ŞAMİL, ÇAMLICA, HAZAN, ÖVGÜ, HÜKÜMET(1.KISIM), ŞEHİT YARBAY AHMET ÖZTÜRK, HÜKÜMET(2.KISIM), ŞEYH ŞAMİL(2.KISIM), ANT, ANKARA(2.KISIM), SAYGIN, MANSUR, SEVER, SERİN, METEOROLOJİ, RAVZA, TAKSİM, SIR, SEYEHAT, ÖZGÜR, OSMANPAŞA, BERAT, ŞÜKRÜPAŞA, AHİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVCIOVA, AVCIOVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 17:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA ŞEHİR YOLU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, BİLGİSAYARCILAR 92

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, SS YAPRAKKENT KYK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA ŞEHİR YOLU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, BİLGİSAYARCILAR 92

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, 281 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZEL, ÇUKURYAZISI, MEYVABÜKÜ, AKÇAKESE, HARMANLIK, 1.MEYVABÜKÜ, YENİ MAHALLE, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., AKSOY, 1500, 1 NOLU, 100. YIL, ÇANİÇİ, AKÇAÖREN, SEZAİ KARAKOÇ, BEKİR ADIBELLİ, ANKARA YOLU KÜMEEVLER-, SARAY, 652, 197, 658, 1501, 113, 646, 649

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHANİYE, FATİH SULTAN MEHMET, VETERNERLİK MEVKİİ, DAĞYAKA, ANKARA YOLU KÜMEEVLER-, İMRENDİ, DAĞYAKA MAH., ORHANEVİ, BİTİK, ÇİMŞİT, 2029, 1022, KIŞLA, 2022, 2040, 2038, 2062, 2075, BÜYÜKSARAY TOP. İŞY., 2063, 614, 2043

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1861 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, GAZELLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, ÇAĞRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇEŞTEPE, ÇEŞTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CENGİZ TOPEL, GÜLLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAHAP GÜRLER, 1219 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIBRISKÖY, 1924 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EKİN, 1617 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, 811 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 NALLIDERE, NALLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 UĞUR, MERKEZ, AKÇAKAVAK SULUCA, SİTE, MISIRLI, YAVUZ SELİM, VATAN, GÖTÜRGE, AĞAOĞLU KIŞLASI, AKÇAKAVAK, ATATÜRK

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞ EVLERİ, YAYLA, KARGALI, KIZILCAKIŞLA, KARGALI MÜCAVİR

 

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

10.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KILIÇ_1, GÜMÜŞOLUK, ERGUVAN, 564

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEKERKÖY, ŞEKERKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EKİCİ, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATASOY, BAŞEĞMEZ, HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLARBAŞI, BEGÜM HAN, MİLLİ, BELENAY, ATİLLA HAN, MİSAK, YURDANUR, ZÜBEYDE HANIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 200., 198

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALCI, ALCI MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇARŞI, SEVGİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 14:38 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Su Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 9 Ocak 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veterinerlik Fakültelerindeki yeni uygulamaya destek08 Ocak 2022 Cumartesi 14:04
  • Muhtar Aygün, ASKİ Genel Müdüründen yardım istedi08 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
  • Zam Muhabbeti08 Ocak 2022 Cumartesi 03:03
  • Öğrenciler kaygan merdivenlerin değiştirilmesini istiyor08 Ocak 2022 Cumartesi 02:02
  • İnsanın Sevgi İmtihanı07 Ocak 2022 Cuma 05:04
  • Başkent'te Halk Ekmek yarışı07 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Toplumsal Hayat07 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • Karatepe, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini kazandı07 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • 7 Ocak 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!06 Ocak 2022 Perşembe 11:02
  • İstasyonu’nun İki Yüzü06 Ocak 2022 Perşembe 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti