Elektrik Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 9 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
9 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇANKIRI, DURU, GÜZELHİSAR, 32
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KAYMAKAM A.GALİP KAYA, KOZLUDERE, KÖY İÇİ, TEBERİK, ŞEYHLER, NİLDAYOLU, 264, 259, 258, 268, 277, 270, 269, 257, 274
ŞEBEKE ARIZASI
SAMUT, SAMUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARACALAR, ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:43 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 17:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
Bala planlı elektrik kesinti
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÜÇÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBOYALIK
Beypazarı planlı elektrik kesinti
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIRŞEYHLER
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KOZALAN
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HACIKARA 1, 100. YIL, ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR, RUŞEN GÜNEŞ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL, MADADIN, SÜMBÜL 1, ÖĞRETMEN EVLERİ, KARAPINAR 4
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
ŞEBEKE ARIZASI
ATÇA, ATÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYABAŞI, KAYABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
SOKULLU MEHMET PAŞA, NİNNİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4973 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖVEÇLER, KABİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3061 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ÖZALP, MAHATMA GANDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 09:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
NUR 2, MENZİL, BUHARA, MAMUR, ÇALI 1, HUZUR, ORMAN, ŞANLI, SELİMİYE, ATAKAN 1, KÖRFEZ, KISMET, SÜMBÜL, ZEYBEK, ŞEYH ŞAMİL, ÇAMLICA, HAZAN, ÖVGÜ, HÜKÜMET(1.KISIM), ŞEHİT YARBAY AHMET ÖZTÜRK, HÜKÜMET(2.KISIM), ŞEYH ŞAMİL(2.KISIM), ANT, ANKARA(2.KISIM), SAYGIN, MANSUR, SEVER, SERİN, METEOROLOJİ, RAVZA, TAKSİM, SIR, SEYEHAT, ÖZGÜR, OSMANPAŞA, BERAT, ŞÜKRÜPAŞA, AHİ
ŞEBEKE ARIZASI
AVCIOVA, AVCIOVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 17:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA ŞEHİR YOLU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, BİLGİSAYARCILAR 92
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, SS YAPRAKKENT KYK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA ŞEHİR YOLU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, BİLGİSAYARCILAR 92
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, 281 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZEL, ÇUKURYAZISI, MEYVABÜKÜ, AKÇAKESE, HARMANLIK, 1.MEYVABÜKÜ, YENİ MAHALLE, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., AKSOY, 1500, 1 NOLU, 100. YIL, ÇANİÇİ, AKÇAÖREN, SEZAİ KARAKOÇ, BEKİR ADIBELLİ, ANKARA YOLU KÜMEEVLER-, SARAY, 652, 197, 658, 1501, 113, 646, 649
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHANİYE, FATİH SULTAN MEHMET, VETERNERLİK MEVKİİ, DAĞYAKA, ANKARA YOLU KÜMEEVLER-, İMRENDİ, DAĞYAKA MAH., ORHANEVİ, BİTİK, ÇİMŞİT, 2029, 1022, KIŞLA, 2022, 2040, 2038, 2062, 2075, BÜYÜKSARAY TOP. İŞY., 2063, 614, 2043
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1861 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, GAZELLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ÇAĞRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE ARIZASI
ÇEŞTEPE, ÇEŞTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, 462, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, 463, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, DÜZCE, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245, 2278
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CENGİZ TOPEL, GÜLLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHAP GÜRLER, 1219 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, 1924 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EKİN, 1617 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EGE, 811 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
ŞEBEKE ARIZASI
NALLIDERE, NALLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
UĞUR, MERKEZ, AKÇAKAVAK SULUCA, SİTE, MISIRLI, YAVUZ SELİM, VATAN, GÖTÜRGE, AĞAOĞLU KIŞLASI, AKÇAKAVAK, ATATÜRK
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞ EVLERİ, YAYLA, KARGALI, KIZILCAKIŞLA, KARGALI MÜCAVİR
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY
Pursaklar planlı elektrik kesinti
10.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KILIÇ_1, GÜMÜŞOLUK, ERGUVAN, 564
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKERKÖY, ŞEKERKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EKİCİ, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATASOY, BAŞEĞMEZ, HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLARBAŞI, BEGÜM HAN, MİLLİ, BELENAY, ATİLLA HAN, MİSAK, YURDANUR, ZÜBEYDE HANIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
200., 198
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, ALCI MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇARŞI, SEVGİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.01.2022 14:38 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İLGİLİ HABERLER:
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Su Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 9 Ocak 2022
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.