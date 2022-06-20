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Esnaf buluşmaları önemli

Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Kınacı ve Orhan Babuccu Mamak pazar yerini ziyaret etti.
Esnaf buluşmaları önemli

Pazar esnafı ile pazar alışverişine gelen vatandaşlara "Hayırlı Pazarlar" dileğinde bulunan Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Kınacı ve Orhan Babuccu, esnafla sohbet etti, talepleri ve sorunları dinledi. Pazara gelen vatandaşlar da Belediye Başkan Yardımcılarına isteklerini iletti.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kınacı, “Bu tür ziyaretlerle sorunları birinci ağızdan öğrenme imkanı buluyoruz. Her bir vatandaşımızın, esnafımızın fikri bizim çok önemli” dedi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ise, “Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Biz de pazar yerlerimizi ziyaret ederek halkımızla buluşuyor, onları dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz” diye konuştu
 

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