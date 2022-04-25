Eşyanın hakikati insanın hakikatidir bilinciyle donanmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Atalarımız eşyaya hürmet eder ve hiçbir varlığı incitmek istemezdi.

Edep erkân vardı. Taşa bile tekme atmaz, saygı gösterirlerdi. Dervişler sabah kalktığında yastığını öperdi, gece boyunca yükümü çekti diye. Yürürken toprağa yavaş basarlardı, ayağımın altına serildi incinmesin diye.

Su içtiği bardağı, yemek yediği kaşığı öpen Mevlevîler vardı. Ağaç kesmeye giderken genç ağaçları korkutmamak için baltasını bezle saklayan, gölgelendiği ağaçtan helallik isteyen köylülerimiz vardı. Kuşlar ürkmesin diye yolunu değiştiren insanımız vardı.

İbn Arabî diyor ki: "Eğer bir elbiseyle kalp kırdıysan aynı elbiseyle bir gönül al ki elbisen öbür alemde senden şikâyetçi olmasın." Bu sebepten eskiler hiçbir zaman elbiselerini çıkarıp atmazlarmış.

Gayet intizamkârane, beni taşıdı ve benim ruhuma hizmet etti, bende ona hizmet edeyim diye düzgünce asarlarmış. Kur’an-ı Kerim’de ismi zikrediliyor diye kaleme ihtirâm edilir, zeytine çatal batırmak yerine edeben elle yenirdi.

Çok eskilere gitmeye gerek yok. Yere düşen ekmeği alıp üç kere hürmetle öpmemizde ki maksat da bu değil miydi? Ailelerimiz yıllarca kullandığı bir eşyaya emektar diyerek, kırılsa da yıpransa da atmak yerine tamir ederdi. Zira o eşyayla özel bir bağ kurulmuştur. Eşyaya şahsiyet atfetmek Rasulullah sünnetidir aslında.

O mübarek peygamber de kendisine hizmet eden eşya ve hayvanata isim verirdi. Şimdiyse değişen ve adına modernlik dediğimiz yeni düzende eşyaya, hayvana, insana gösterdiğimiz değeri her geçen gün kaybediyoruz. Sahip olduğumuz her şeyle yavaş yavaş bağlarımızı yitiriyoruz.

Ruhsuz kimlikler taşıyoruz. Eşyaya verdiğimiz değeri kaybettikçe, insanlara karşı sevgi, saygı ve hoşgörümüzü de yitirdik. Gelin hiç değilse medeniyetimizle olan irtibatımızı yeniden kurmaya gayret gösterelim. Hepimiz sahip olduğumuz telefona, arabaya yahut günlük hayatta sıkça kullandığımız bir eşyaya isim verelim.

Gurbetleri yakın ettikleri için, uzakları kısa kıldıkları için, işlerimizi kolayca hallettikleri için onlara teşekkür edelim.

Onları bir meta haline getirdiğimiz için hellalik alalım. Kısacası eşyaya ruh üfleyip, ona hürmet gösterelim. Ve son olarak Rasulullah’ın (s.a.v) şu duasını şuurlaştıralım: ‘’Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana göster!’’