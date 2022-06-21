Etimesgut'un gururları

Ümit Erkek kata dalında Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez yarışan Etimesgut Belediyesi sporcusu Muhammed Efe Yurtseven de Avrupa 3.'sü olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, genel klasmanda ikincilik elde ederken, milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandılar. Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda 2 madalya Etimesgutlu sporculardan geldi.
YOLLARI AÇIK OLSUN
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Furkan Kaynar ve Muhammed Efe Yurtseven'i başarısından dolayı kutladı. Demirel, "Ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün sporcularını ve atrenörümüz Tayfun Kaya'yı kutluyorum. Bir kez daha göğsümüzü kabarttılar. milli gururumuz oldular. İnşallah genç sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil etmeye, uluslararası turnuvalarda madalyalar almaya devam edecekler. Yolları açık olsun" dedi.
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