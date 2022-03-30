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Gelecek Partisi, "Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" çalıştayı düzenleyecek

Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi  “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu çalıştay düzenleyecek. 6 milyon seyyar satıcıyı ilgilendiren çalıştaya; akademisyenler, seyyar satıcılar, ilgili dernek ve vakıf temsilcileri katılacak.
Gelecek Partisi, "Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" çalıştayı düzenleyecek

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, “Seyyar Satıcılar, Sokak Müzisyenleri ve Geri Dönüşümcülerle Buluşma” çalıştayı düzenleyecek.  Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek etkinlikte sokak ekonomisinin sorunları ve çözüm yolları konuşulacak. Program Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak.

ÇÖZÜM YOLLARI KONUŞULACAK
Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ve her biri alanında güçlü akademisyenlerin, sendikacıların, seyyar satıcıların, seyyar satıcılar ile ilgili dernek ve vakıf temsilcilerinin katılacağı, “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı” 02 Nisan Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

6 MİLYON SEYYAR SATICI VAR
Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya ilişkin bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Selçuk Özdağ, parti olarak bir kez daha toplumsal bir problemi dile getirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirtti.

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“ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Özdağ, “Türkiye’de 6 milyona yakın seyyar satıcı ve işportacılık yapan vatandaşımız var. Gelecek Partisi olarak, bu kişilerin çalışma şartlarını ve koşullarını iyileştirmek istiyoruz. Bu insanlarımızın kayıt dışı çalışmasındaki olumsuzlukları gidermek istiyoruz. Bizler konunun acilen bir kanuna kavuşturulması çağrısı yapıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ
Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu insanlar belediyelerin insafına terk edilmiştir. Belediyeler zaman zaman zabıtalarla seyyar satıcılarımızı, işportacılarımızı zapturapt altına almak istemektedirler fakat bu sorun Türkiye’nin bir gerçeği. Güneydoğu Anadolu’daki şehirlerimizden tutun sahil kentlerimize kadar, Büyükşehirlerimizden İzmir’imizden İstanbul’umuza, Ankara’mıza kadar bu insanlar evlerine ekmek götürmek istiyorlar.”

KAYIT ALTINA ALINMALI
“Bu insanların sattığı ürünlerin, insan sağlığını tehdit edip etmediği kayıt altına alınması gerekiyor. Bu insanlara çalışabilecekleri, evlerine ekmek götürebilecek yerlerin tahsis edilmesi gerekiyor. Kayıt dışı ekonomi içinde çalışan bu insanları kayıt altına almak, vergi vermelerini sağlayarak yaptıkları iş ile ülkeye katma değer oluşturmalarının önünü açmak gerekiyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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