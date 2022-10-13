Gençler yemekleri yarıştırdı

Ankara’nın, akademik başarısı en yüksek liselerinden biri olan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çankaya'nın köklü okullarından Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (MERAL)'nin Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen "Tadını Çıkartıyoruz" etkinliğinin ilki "Turuncu" temasıyla gerçekleştirdi. 23 öğrencinin katıldığı yemek yarışması, turuncu lezzetleriyle jüriyi büyüledi.

TURUNCU TEMA

Hazırlık aşaması fotoğrafları ve ürün tariflerinin de paylaşıldığı yarışma, izleyen öğrencileri için de öğretici ve keyifli oldu. “Turuncu” temalı yarışmada birinciliği, tepsi mantısı ile balkabaklı cheesecake yapan öğrenciler paylaştı.

DERECEYE GİREN ÖDÜL ALDI

Yarışmada birinciliği, Türkan Demirel (tepsi mantısı) ve Bilge Naz Ayhan (balkabaklı cheesecake) paylaşırken, Esmanur Düzen (balkabaklı puding) ikinci, Elif Kılınç (soğuk şeftalili pasta) ise üçüncü oldu. Tüm katılımcı öğrencilerin “gönüllerin birincisi” ilan edildiği yarışmada, hem eğlenen hem de gastronomi hakkında bilgi sahibi olan gençler keyifli saatler geçirdi. Dereceye girenler ödüllerini Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Müdürü Taylan Kaya'dan alırken, bütün katılımcılar da ilk gastronomi gezisine katılma hakkı kazandı.

