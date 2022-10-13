  • BIST 3.553,43
  • Altın 991.487
  • Dolar 18.5566
  • Euro 18.1218
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Gençler yemekleri yarıştırdı

Ankara’nın, akademik başarısı en yüksek liselerinden biri olan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Gençler yemekleri yarıştırdı

Çankaya'nın köklü okullarından Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (MERAL)'nin Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen "Tadını Çıkartıyoruz" etkinliğinin ilki "Turuncu" temasıyla gerçekleştirdi. 23 öğrencinin katıldığı yemek yarışması, turuncu lezzetleriyle jüriyi büyüledi. 

TURUNCU TEMA 

Hazırlık aşaması fotoğrafları ve ürün tariflerinin de paylaşıldığı yarışma, izleyen öğrencileri için de öğretici ve keyifli oldu. “Turuncu” temalı yarışmada birinciliği, tepsi mantısı ile balkabaklı cheesecake yapan öğrenciler paylaştı.

DERECEYE GİREN ÖDÜL ALDI 

Yarışmada birinciliği, Türkan Demirel (tepsi mantısı) ve Bilge Naz Ayhan (balkabaklı cheesecake) paylaşırken, Esmanur Düzen (balkabaklı puding) ikinci, Elif Kılınç (soğuk şeftalili pasta) ise üçüncü oldu. Tüm katılımcı öğrencilerin “gönüllerin birincisi” ilan edildiği yarışmada, hem eğlenen hem de gastronomi hakkında bilgi sahibi olan gençler keyifli saatler geçirdi. Dereceye girenler ödüllerini Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Müdürü Taylan Kaya'dan alırken, bütün katılımcılar da ilk gastronomi gezisine katılma hakkı kazandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet14 Ekim 2022 Cuma 00:10
  • Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor14 Ekim 2022 Cuma 00:08
  • Öğrencilerin hayvan sevgisi14 Ekim 2022 Cuma 00:05
  • Balkanların kalbi Sincan’da attı13 Ekim 2022 Perşembe 04:00
  • Mazlum Dünyanın Başkenti13 Ekim 2022 Perşembe 03:59
  • Çocuklara geri dönüşüm eğitimi13 Ekim 2022 Perşembe 03:57
  • Kıran kırana turnuva13 Ekim 2022 Perşembe 03:55
  • Oyun Evi’nde Kırmızı Şenlik13 Ekim 2022 Perşembe 02:53
  • Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor13 Ekim 2022 Perşembe 01:50
  • Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 01:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti