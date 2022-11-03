Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü Gölbaşı'nda bulunan 5027 metre kare tarla ile üzerindeki natamam dubleks villayı ihale ile satıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü Gölbaşı'nda bulunan 5027 metre kare tarla ile üzerindeki natamam dubleks villayı ihale ile satıyor.

Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.

Birinci satış tarihi 22.11.2022.

Gölbaşı’nda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık 5 dönüm arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com