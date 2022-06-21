  • BIST 2.575,86
  • Altın 1019.602
  • Dolar 17.3275
  • Euro 18.2455
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Göreve başladı

Ankara İl Müftülüğü’ne atanan Hasan Çınar cübbe giyme töreninin ardından yeni görevine başladı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende, Çınar’a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş giydirdi.
Göreve başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara İl Müftülüğü görevine atanan Hasan Çınar’a cübbesini giydirerek göreve başlattı. Erbaş, Eski Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’ın emekliye ayrılmasının ardından Adana’dan Başkent İl Müftülüğüne atanan Hasan Çınar’a, yeni görevinde başarılar diledi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha önce Adana İl Müftüsü iken Ankara İl Müftüsü olarak atanan Dr. Hasan Çınar için düzenlenen cübbe giyme törenine katıldı. Çınar’a cübbesini giydirerek göreve başlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni görevinin kendisi ve Ankara için hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

DOĞAN’A ÖVGÜ

Eski Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’a yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, “Yusuf Hocamız, yüzümüzü ak eden, göğsümüzü kabartan bir müftülük dönemi geçirdi. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ikinci Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile Ankara ilçe müftüleri katıldı.

Emre Yılmaz İLKSAYFA
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da Ney denildiğinde akla ilk gelen yer; Neyhane20 Haziran 2022 Pazartesi 05:05
  • Kıssadan hisse20 Haziran 2022 Pazartesi 04:04
  • Ankara'da görünmeyen tehlike: "Derelerin Islahı"20 Haziran 2022 Pazartesi 03:03
  • Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü 20 Haziran 2022 Pazartesi 02:02
  • Elektrik Kesintisi 19 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ19 Haziran 2022 Pazar 10:33
  • Ankara hava durumu 19 Haziran 202219 Haziran 2022 Pazar 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Haziran 2022 - ASKİ19 Haziran 2022 Pazar 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 19 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ19 Haziran 2022 Pazar 10:24
  • Ankara dolmuşçu esnafı, akaryakıta gelen zamlardan dertli18 Haziran 2022 Cumartesi 05:05
  • ABB’den Kur’an Dersi18 Haziran 2022 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti