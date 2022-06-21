Göreve başladı

Ankara İl Müftülüğü’ne atanan Hasan Çınar cübbe giyme töreninin ardından yeni görevine başladı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende, Çınar’a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş giydirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara İl Müftülüğü görevine atanan Hasan Çınar’a cübbesini giydirerek göreve başlattı. Erbaş, Eski Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’ın emekliye ayrılmasının ardından Adana’dan Başkent İl Müftülüğüne atanan Hasan Çınar’a, yeni görevinde başarılar diledi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha önce Adana İl Müftüsü iken Ankara İl Müftüsü olarak atanan Dr. Hasan Çınar için düzenlenen cübbe giyme törenine katıldı. Çınar’a cübbesini giydirerek göreve başlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni görevinin kendisi ve Ankara için hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

DOĞAN’A ÖVGÜ

Eski Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’a yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, “Yusuf Hocamız, yüzümüzü ak eden, göğsümüzü kabartan bir müftülük dönemi geçirdi. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ikinci Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile Ankara ilçe müftüleri katıldı.

Emre Yılmaz İLKSAYFA

