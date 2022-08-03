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Gülen Yüzlerle Dolu

Her fırsatta sokaklarda vatandaşlarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahallelerde gülen yüzlerle karşılaşıyor.
Gülen Yüzlerle Dolu

Pursaklar'ın her mahallesini gezerek vatandaşlarla sık sık vakit geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun çalışma takviminde fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinleriyle keyif dolu dakikalar geçiriyor. İlçe halkının yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, günün geç saatlerine kadar sokaklardaki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor, hal hatırlarını soruyor.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ 

Her fırsatta sokaklara inerek mahallelerinin nabzını tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar’a hizmet yolunda gece gündüz demeden sokak sokak gezmeye, ailelerimizle sohbet etmeye, her fikri dinlemeye, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.
 

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