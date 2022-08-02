  • BIST 2.647,59
  • Altın 1019.986
  • Dolar 17.9342
  • Euro 18.2649
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Haberimizle çözüldü 

Altındağ Hamamarkası’nda bir süredir devam eden internet kesintisi dünkü “Telekom Çilesi” başlıklı haberimiz üzerine çözüldü. Çevre sakinleri, hem gazetemize hem de Türk Telekom TTNET çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Haberimizle çözüldü 

Gazetemizin haberleri ses getirmeye devam ediyor. Dünkü “Telekom Çilesi” başlıklı haberimiz üzerine, Altındağ Hamamarkası’nda bir süredir devam eden internet sorunu giderildi.

2-3 GÜN SONRASINA İŞARET EDİLİYORDU

Başkent’in turistik ve sanatsal merkezlerinden olan Hamamönü-Hamamarkası bölgesinde sık sık internet kesintisi yaşanmasının yanı sıra 444 0 375’ten TTNET Müşteri Hizmetleri’ne ulaşan vatandaşlara 2-3 gün sonrası için “çözüm tarihi” verilmesi tepkileri artırıyordu.

TEŞEKKÜRLER

Konuyla ilgili olarak dün yayınladığımız “Telekom Çilesi” başlıklı haber üzerine Türk Telekom TTNET’ten bir ekip bölgeye gelerek, aksaklıkları yerinde inceledi. Ve birkaç saatlik çalışma sonucunda arıza giderildi, sorun yaşayan esnaf ve sivil toplum kuruluşları internetlerine kavuştu. Gazetemize konuşan çevre sakinleri, hem İlksayfa’ya hem de Türk Telekom TTNET çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş kazalarında dünya üçüncüsüyüz02 Ağustos 2022 Salı 02:03
  • Aşçılardan "teknik hizmet" talebi02 Ağustos 2022 Salı 01:00
  • Günah keçisi ilan ediliyoruz01 Ağustos 2022 Pazartesi 05:37
  • Baklava tamam sıra künefede01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:30
  • Ucuza bilet hayal oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:18
  • Risk sürüyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
  • Markette ucuz üretici firmada pahalı30 Temmuz 2022 Cumartesi 04:30
  • Cepten yiyoruz29 Temmuz 2022 Cuma 05:00
  • Yarım asırlık Ankara Turnuvası29 Temmuz 2022 Cuma 04:30
  • İkisi de artıyor29 Temmuz 2022 Cuma 04:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti