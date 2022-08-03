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Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor

4 bin yıllık eski bir el sanatı olan ahşap yakma sanatı pirogravür, Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda hanımların hünerli elleri ile hayat buluyor. 
Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor

Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda pirogravür eğitimi alan hanımlar, ahşaplara özenle çizdikleri görselleri yakarak birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan tablolar görülmeye değer… 

Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci de Abidinpaşa Aile Merkezi’nde pirogravür eğitimi alan hanımları ziyaret etti. El sanatına dair bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Hanımlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onlara yeni iş kolları kazandırmak Mamak Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden biri… Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarımızın kapılarını yaz kış hep açık tutuyoruz. Yaz kurslarımızla da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

60 FARKLI BRANŞTA HİZMET 

Mamak Belediyesi 19 aile merkezinde 60 farklı branşta düzenlediği yaz kurslarıyla kültürel belediyecilik anlayışını yaşatmaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz kurslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bizler, sadece şehri imar etmiyoruz, insanlarımızın kişisel gelişimlerini önemsiyor, onları destekliyoruz” dedi.
 

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