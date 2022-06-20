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Hareketleri ele verdi

Beypazarı’nda polisin hareketlerinden şüphelendiği yabancı uyruklu kişi, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu çıktı. Evine düzenlenen operasyonda 3 terörist daha tespit edilerek, yakalandı. 
Hareketleri ele verdi

Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi. Şüpheliler TEM’deki ifadelerinde, PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıklarını itiraf etti. 2’si tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi.

3 DE DEAŞ’LI YAKALANDI

Ankara'da düzenlenen başka bir operasyonda da 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi. 

Başkent’in çevre ilçelerinden Beypazarı’nda polisin hareketlerinden şüphelendiği yabancı uyruklu kişi, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu çıktı. Zanlının evine operasyon düzenlendi. Yabancı terörist savaşçı oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. 

2’Sİ TUTUKLANDI 2’Sİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Beypazarı’nda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu oldukları ve savaş bölgesinde silahlı eğitim aldıkları belirlenen 4 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHEYLE İNCELEME

Alınan bilgiye göre, Beypazarı’nda emniyet ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunda inceleme yaptı.
Telefonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarına ait fotoğrafların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlının adresine operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 3 TERÖRİST DAHA TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, "yabancı terörist savaşçı" oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Sürdürülen dijital incelemeler sonucu, zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi. Şüphelilerin, TEM Şube Müdürlüğündeki ifadelerinde, PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve H.H tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi.

3 DE DEAŞ’LI YAKALANDI

Öte yandan, Ankara'da düzenlenen 2 operasyonda, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

ELEMAN KAZANMA FAALİYETİ YÜRÜTÜYORDU

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 

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