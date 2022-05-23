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Hedef çocuklar

DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün endüstrisinin para uğruna yapmayacağı şey olmadığı iddiasında bulunarak, “Tütün endüstrisi boş durmuyor. Yıllık satışları 700 milyar $. Daha çok çocukları bağımlı yapm
Hedef çocuklar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün ve türevlerinin kullanımındaki artışı önlemek için büyük bir mücadele verildiğine dikkat çekerken, karşı tarafın da para uğruna insanları farklı farklı yollarla zehirlemekten geri durmadığını belirtti. 

TÜTÜNCÜLER BOŞ DURMUYOR

Yeşilay Ankara Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda konuşan Ergüder,  “Tütün endüstrisi boş durmuyor. Onlar Kârlarını sürdürmek için yeni müşteriler bulmaya çalışıyor. Biz de bunu önlemeye çalışıyoruz” diyerek vatandaşları bu konudaki bağımlılığa karşı uyardı. 

“ÇOK DİKKATLİ OLMAK LAZIM”

Elektronik sigaraların tehlikesine dikkat çeken Ergüder, “Türkiye’de elektronik sigaralar yasak; ama birtakım medya grupları ‘kaçakçılık artıyor bunu serbest bırakın, vergiler boşa gidiyor’ diye yayınlar yapmaya başladılar.  Aslında biz bunu 80’li ve 90’lı yıllarda da görmüştük. Amerikan sigaraları Türkiye’ye ilk geldiğinde de benzer yayınlar yapılmıştı. Bunu serbest hale getirdiğiniz zaman bütün alışveriş merkezlerinde, bütün büfelerde elektronik sigaralar olacak ve insanlar durmayacaklar oradan sigaraya ve uyuşturucuya geçecekler! O yüzden çok dikkatli olmak lazım” dedi.  

İŞLERİ GÜÇLERİ PARA 

Cumhurbaşkanı kararıyla ve Yeşilay’ın girişimleriyle elektronik sigaranın ithalatı ve internetten satışının geçtiğimiz yıl yasaklandığını hatırlatan Ergüder, “Tütün endüstrisi boş durmuyor ellerinde bir ürün var, bunu satıp para kazanmaya çalışıyorlar, daha çok çocukları bağımlı yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“ÇOCUKLARI ZEHİRLEMEK İÇİN OYUNLARLA SİGARA REKLAMI YAPILIYOR”

Türkiye’de gizli sigara reklamlarının yapıldığını kaydeden Ergüder, şöyle devam etti: “Kadınların kullandığı ince sigaralar var. Son 10 yılda Türkiye’de ruhsat alan silim sigara sayısı öncekinin yaklaşık 4-5 katı. Aslında Türkiye bu sigaralarda düz pakete geçti; ama Meclis’ten çıkan kanun hem standart hem düz paketti. Ama çıkan yönetmelikte ‘standart’ kısmı unutuldu. Bu sebeple silim sigaralara izin verildi. Şu anda bu silim sigaraları piyasaya sürüyorlar. Bir de internet üzerinden sınır ötesi reklamlarla çocuklara oyun sektöründe birtakım dizilerle ulaşmaya çalışıyorlar.”

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700 MİLYAR DOLARLIK BİR PİYASASI VAR 

Tütün endüstrisinin dünyada çok güçlü olduğunu söyleyen Ergüder, “Tütün endüstrisi küresel bir endüstri. Uğraşmak çok zor. En son yapılan çalışmalarda yıllık satışları 700 milyar dolardı. Bizim mücadelemiz sigara içenlerle değil tütün endüstrisiyledir. Mühim olan bataklığı kurutmaktır” şeklinde konuştu.  

ÜLKELER SİGARA İÇİLMESİNİ YASAKLIYOR

Dünyada bazı ülkelerin sigara içilmesini yasakladığını anlatan Ergüder şunları kaydetti: “Tüm dünya yavaş yavaş yanan sigaraları yasaklıyor. Şu anda en son Yenizellanda’da 2007 yılından sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı.  Singapur’da 2020 yılından sonra doğanlar için yasaklandı. Yakın bir gelecekte dünyada sigara diye bir şey kalmayacak. Hem ekonomik kayıpları fazla hem de sağlık.”

“TEHDİT OLDUĞUNU ANLARSAK KURTULURUZ”

Yeşilay Ankara Şubesi Başkanı Sevilay Aslan ise sigaranın kendimize ve hayatımıza yönelik bir tehdit olduğunu önemsememiz gerektiğini söyledi. Aslan, “Her bir sigara tütününün ciğerlerimizde yarattığı tahribat veya başka bağımlılık türlerinin bedensel ve fizyolojik olarak bizde yaratmış olduğu tahribatlar göz önüne getirilirse eğer, hiç kimsenin bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Aslında insan fizyolojisini tehdit eden unsurlara karşı bir savaş var” değerlendirmesinde bulundu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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