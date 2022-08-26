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Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı olan eşi Süheyb Öğüt'ten boşandı. Hilal Kaplan, haberleri doğrularken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.
Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı olan eşi Süheyb Öğüt'le boşandı.

Temmuz ayında gerçekleştiği kaydedilen boşanmanın karşılıklı anlaşma şeklinde tek celsede gerçekleştiği ifade edildi.

Hilal Kaplan'ın avukatı İsmail Albayrak, çiftin anlaşmalı olarak boşandıklarını belirtti. 

Hilal Kaplan, boşandıkları haberlerini doğrularken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

Süheyb Öğüt'le boşandıklarını doğrulayan Kaplan'ın twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

bosanma-aciklama.jpg

 

 

 

 


 

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