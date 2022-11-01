Hulusi Kentmen Google Doodle oldu! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında öldü, filmleri neler?

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen Google Doodle oldu. Babacan tavrıyla bilinen Hulusi Kentmen Google ana sayfada Doodle çizim olunca merak konusu oldu. Peki, Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında öldü, filmleri neler? Tüm detaylar haberimizde.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen Google Doodle oldu. Böbrek yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Hulusi Kentmen sayısız film ve tiyatroda rol aldı. Her yıl ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından saygıyla anılan usta oyuncu Google ana sayfada Doodle olunca merak konusu oldu. Peki, Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında öldü, filmleri ne ?

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan’ın Tırnovo şehrinde dünyaya geldi. İzmit Körfezi’nde büyüyen usta oyuncu Akçakoca İlkokulu’nda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev alan Kentmen, askerlik görevinden sonra Halkevleri’nde tiyatroya başladı.

Kendisini Burhan Tepsi keşfetmişti. Reşit Baran’ın yönetiminde rol aldığı Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonelliğe ulaştı. Babacan karakteriyle baba ve hakim gibi birçok rol üstlendi. Refika Kentmen ile evlenen oyuncu 1993 yılında vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

HULUSİ KENTMEN KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasının usta oyuncusu böbrek yetmezliğinden dolayı 81 yaşında vefat etti. 20 Aralık 1993 tarihinde vefat eden usta oyuncu Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Günümüzde birçok etkinlikte anılmaya devam eden Hulusi Kentmen’in kendisine çok benzeyen balmumu heykeli yapıldı. Ayrıca hayatının bir kısmının geçtiği evin de müze yapılması istendi.

HULUSİ KENTMEN FİLMLERİ NELER?

Hulusi Kentmen’in rol aldığı bazı filmler şu şekilde: Yalancı Yarim, Oh Olsun, Kınalı Yapıncak, Sezercik Yavrum Benim, Kınalı Yapıncak, Uyanık Kardeşler, Ah Nerede, Meraklı Köfteci…

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