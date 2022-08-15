  • BIST 2.857,18
  • Altın 1027.095
  • Dolar 17.9516
  • Euro 18.2459
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

İhaleye Çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen ve rantın sembolü haline gelen TOGO Kuleleri’yle ilgili harekete geçti.
İhaleye Çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla 2019 yılında mühürlenen ve rantın sembolü olarak gösterilen TOGO Kuleleri hakkında yeni bir karar daha alındı.

   ABB Meclisi’nde TOGO Kuleleri hakkında alınan “1,50 emsale düşürülmesi” kararına karşı yapılan itirazın Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak.

YIKIM İHALESİ CANLI YAYINDA

   Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1.kat Encümen Salonu’nda “TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” ihalesine çıkacak.

   İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

  ABB yetkilileri konuyla ilgili olarak, rantın sembolü haline gelen TOGO Kulelerinin tüm süreçlerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca mahkeme kararlarının uygulanacağını belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehirden “Bisiklet” Hamlesi15 Ağustos 2022 Pazartesi 04:06
  • Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti15 Ağustos 2022 Pazartesi 04:03
  • Geleneksek Aşure Dağıtımı15 Ağustos 2022 Pazartesi 03:02
  • Etimesgut Belediyesi’nden 13 Bin Kişilik Aşure15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:01
  • "Kazanlar barış ve kardeşlik için kaynadı"15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:15
  • Şenlikler Eylül’de Devam Edecek13 Ağustos 2022 Cumartesi 05:00
  • Turşu Festivali’nde geri sayım13 Ağustos 2022 Cumartesi 05:00
  • Yenimahalle ilaçlanıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:25
  • Gökyüzü Gözlem Şenliği13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:10
  • Atık yağını biriktir, hediyeni al13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti