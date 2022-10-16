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İlk Köy Yaşam Merkezi oldu

Kızılcahamam Yukarıkese Mahallesi’de geçmiş yıllarda okul olarak hizmet veren ve kullanılmayan binanın tadilatı Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılarak Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek.
İlk Köy Yaşam Merkezi oldu

Açılışı yapılarak hizmete başlayan Köy Yaşam Merkezi, tüm mahaller için örnek bir proje oldu. Köy Yaşam Merkezi’nin 14 Ekim 2022 tarihinde yapılan açılışına; Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk, Kızılcahamamlılar Dernek Başkanı Beyhan Sarı, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

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Belediye Başkanı Süleyman Acar konuşmasında, “Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan Köy Yaşam Merkezimiz hayırlı olsun” dedi.
 

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