İlk Köy Yaşam Merkezi oldu

Kızılcahamam Yukarıkese Mahallesi’de geçmiş yıllarda okul olarak hizmet veren ve kullanılmayan binanın tadilatı Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılarak Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek.