  • BIST 3.978,15
  • Altın 985.579
  • Dolar 18.599
  • Euro 18.3787
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu

Sunak, Truss'tan sonra liderlik koltuğunu devraldı. Hint kökenli lider, servetiyle dikkat çekiyor.
İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu

İngiltere, 45 günlük Liz Truss hükümetinden sonra yeni liderini belirledi.

Milletvekilleri arasında yeterli desteği bulamayan Penny Mordaunt, adaylıktan çekildi.

Böylece Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışının kazananı Rishi Sunak oldu.

İngiltere'nin yeni lideri

Eski Maliye Bakanı Sunak, bundan sonra ülkenin yeni Başbakanı olarak görev yapacak.

Sunak, eski Başbakan Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Johnson, bu görüşme sonrası liderlik yarışına katılmayacağını duyurmuştu.

Ülkenin en genç Başbakanı, servetiyle dikkat çekiyor

730 milyon sterlin tutarında bir servetin sahibi olduğu konuşulan Sunak, İngiltere'nin Hint kökenli ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

Hindustan Times, "Rishi Sunak, 42 yaşında modern tarihin en genç Birleşik Krallık başbakanı oldu." ayrıntısına vurgu yaptı.

Partisinin vekillerine seslenecek

Guardian'ın haberine göre, Başbakan Sunak, Muhafazakar Parti milletvekillerine hitap edecek, ancak bu konuşma kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek.

Bu arada Mordaunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşların, bugün kesinliğe ihtiyacımız olduğunu hissettikleri açıktır. Sonuç olarak, bir sonraki Başbakanımızı seçtik." dedi.

Mordaunt: Rishi'ye desteğim tam

Mordaunt, "Bu karar tarihi ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha gösteriyor. Rishi'ye desteğim tam." ifadelerini kullandı.

1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady, sadece "bir geçerli adaylık" başvurusu aldığını ve bunun da Sunak olduğunu duyurdu.

Brady, "Muhafazakar Parti'nin liderliğine Rishi Sunak seçildi." diye ekledi.

Cameron: Muhafazakarların ilk İngiliz-Hint Başbakanımızı seçeceğini tahmin ettim

İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron, paylaştığı mesajla, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Cameron, "10 yıl önce, Muhafazakarların ilk İngiliz-Hint Başbakanımızı seçeceğini tahmin etmiştim ve bugünün gelmesiyle gurur duydum. Rishi'yi tüm kalbimle destekliyorum." dedi.

Ana muhalefet tepkili: Oylama yapılmadan seçildi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner ise "Muhafazakarlar, Rishi Sunak'ı, ülkeyi nasıl yöneteceğine dair tek bir söz söylemeden ve kimsenin oy kullanma şansı olmadan Başbakan olarak taçlandırdı.

"Ekonomiyi büyütemeyen, enflasyonu kontrol edemeyen Sunak'ın aynısı"

Bu, Bakan olarak ekonomiyi büyütmeyi başaramayan, enflasyonu kontrol edemeyen ve yaşam maliyeti krizinde ailelere yardım edemeyen Sunak'ın aynısı." şeklindeki eleştirilerini sıraladı.

"Çalışanların neye ihtiyacı olduğu hakkında hiçbir fikri yok"

Rayner ayrıca, "Rishi Sunak'ın yetkisi yok ve çalışan insanların neye ihtiyacı olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Halkın Britanya'nın geleceği hakkında söz sahibi olabilmesi ve İşçi Partisi ile yeni bir başlangıç şansına sahip olabilmesi için genel seçime ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kral Charles Buckingham'a dönüyor

Öte yandan İngiliz basınının aktardığına göre, İngiltere Kralı Charles, Sandringham'dan başkent Londra'ya dönecek ve bu akşam Buckingham Sarayı'nda olacak.

Bunun da Charles'ın, Liz Truss'ın istifasını kabul edebileceği ve bu gece Başbakan olarak Rishi Sunak'ı atayabileceği anlamına geldiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu24 Ekim 2022 Pazartesi 16:30
  • Sinop'u kruvaziyer turizmiyle beş ayda 15 bin turist ziyaret etti24 Ekim 2022 Pazartesi 16:18
  • Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Müşavirliği" kuracak24 Ekim 2022 Pazartesi 16:12
  • PTT bayrağı, kurumun 182. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor24 Ekim 2022 Pazartesi 16:09
  • El Nusra terör örgütü mü, nedir, ne zaman kuruldu, amacı ne, lideri kim?24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
  • Din Öğretimi Müdürü Gül: Her okulda bir mescit tanzim edilmeli24 Ekim 2022 Pazartesi 14:27
  • Emine hemşireyi vurdu intihara kalkıştı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:05
  • 81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı24 Ekim 2022 Pazartesi 12:50
  • Yunanistan, Rodos'daki Müslüman Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü24 Ekim 2022 Pazartesi 11:48
  • Qbot kötü amaçlı yazılımı kullanıcıların verilerini çalabiliyor24 Ekim 2022 Pazartesi 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti