İnsanımızın İhtiyacı Ne?

Milletimizin hürriyete ihtiyacı var lakin bu başıboşluk ve başıbozukluk hürriyetine, diğer bir deyişle eşek hürriyetine değil; "oluşu" engelleyen, kısıtlayan ve dumura uğratan tüm yerli ve yabancı tahakküm şubelerinden kurtulma hürriyetine ihtiyacı var!

Ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı var ancak yüzyıl geride kalmış, resmî ritüelleriyle âdeta putlaştırılmış şahıs merkezli anayasaya değil; puttan ve putçuluktan arındırılmış, milli temelleri, ilmi ve bilimsel sütunları, şefkat ve merhamet duvarları ve sığınakları olan, eğitici, öğretici ve bildirici bir anayasaya ihtiyacı var!

Çocuklarımızın bir "Milli Eğitim" sistemine ihtiyacı var ama; ‘’ondan da bir kepçe, bundan da bir kepçe’’ diyerek, dayanaksız ve mihraksız bir eğitim anlayışıyla yürütülen bir milli eğitime değil; varlık ve oluş sırrına vakıf, ilim/bilim, irfan ve hikmetin fikir ateşiyle pişirilmiş, bâtından zahire, zahirden bâtına kesintisiz bir irtibat ve oluşum hakikatinin düzeneğinde işlenmiş erdirici ve yükseltici bir eğitim sistemine ihtiyacı var!

Memleketimizin yeni bir ekonomik sisteme ihtiyacı var ama batıya ve dünyaya ayak uyduracağım diye tüm ahlak ve değer müeyyidelerinden vaz geçen veya o değerleri tahrif ve tahrip eden bir iktisadî yapıya değil; kendi kültür ve medeniyetinden hâsıl olmuş, madde ve ruh ahengini kurmuş ve korumuş, bir yandan maddî ve manevî büyümeyi, ilerlemeyi ve güçlenmeyi ideâl hâle getirirken diğer yandan da tüm keşif ve başarı verimlerine kendi milli ruhu üfürülmüş "mucit ve üretici" bir iktisadî yapının inşasına ihtiyacı var!

‘’Komşusu açken yatan bizden değildir’’ diyen Rasulullah buyruğunu iktisadî, sosyal ve kültürel dokusuna sindirmiş bir iktisadî sistem!..

İnsanımızın yeni bir devlet ve toplum modeline ihtiyacı var; tüm değer, iş ve oluşların Allah ve Resulüne bağlandığı ve varlık sebebi olarak bunu gördüğü ve gösterdiği bir devlet ve toplum modeline ihtiyaç var!..

Lafı gevelemeye gerek yok; bu milletin Allah ve Resulüne yani İslam'a ihtiyacı var!