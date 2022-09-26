İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesen Fatma Yavuz kimdir?

İranlı Amini için saçlarını kesen Fatma Yavuz kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Eylemi bazı haber sitelerinde "Türk İlahiyatçı, İranlı Amini için saçlarını kesti" şeklinde haber konusu olan Fatma Yavuz, gerçekten ilahiyatçı mı? Fatma Yavuz kimdir?

İranlı Amini için saçlarını kesen Fatma Yavuz kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Eylemi bazı haber sitelerinde "Türk İlahiyatçı, İranlı Amini için saçlarını kesti" şeklinde haber konusu olan Fatma Yavuz, gerçekten ilahiyatçı mı?

Komşu ülke İran'da Mahsa Amini adlı genç kızın Ahlak Polisi tarafından “başörtüsü kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle tutuklandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar büyürken, rejimin karşı müdahaleleri sürüyor.

Bu arada İran’da Mahsa Amini’nin ölümü üzerinden İran rejimine karşı protesto gösterileri yapan gruplara değişik ülkelerden destek geldiği görülüyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’de kime çevreler İran’lı Amini lehine açıklamalar yapıyor, twitler atıyor, mesajlar paylaşıyor. Bu isimlere Fatma Yavuz da katıldı. Fatma Yavuz, İranlı Amini için saçlarını kesti.

SAÇLARINI KESTİ

Fatma Yavuz, Mahsa Amini için saçlarını kestiği bir videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Sevgili kız kardeşim #MahsaAmini , davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!" diye yazdı.

Fatma Yavuz, videoda ise “Bir kadın, Mahsa Amini saçı görülüyor diye gözaltına alınıp, hayatını kaybetti. Sevgili kız kardeşim Mahsa Amini, davan davamızdır, kanın yerde kalmayacak. Bunun peşini bırakmayacağız. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile başını açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Bunun için kadınların ne giyeceğine nasıl davranacağına karışan tüm yobazlara buradan lanet olsun diyorum. Ve onlara tepki olarak saçlarımı kesiyorum” dedi.

Ve Yavuz, saçlarını kesip fırlatarak, “Allah sizi kahretsin” diye ekledi.

Peki, İranlı Amini için saçlarını kesen Fatma Yavuz kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Fatma Yavuz’un, İranlı Amini için saçlarını kesmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Fatma Yavuz kimdir sorusuna cevap aranmaya başlandı.

FATMA YAVUZ KİMDİR?

Fatma Yavuz, Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı. Üsküdar İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanmış ve buradan mezun olmuştur.

Daha sonra Diyanet’te göreve başlayan Fatma Yavuz, 2019 yılında buradan ihraç edilmiş. Fatma Yavuz twitter hesabında kendisini şöyle tanıtıyor: “Türk Ermenisi. İstanbul Dostları. Üsküdar İmam-Hatip, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, Diyanet'ten 2019'da, İBB'den 2022'de ihraç edilmiş. Onuncu köyde”.

Fatma Yavuz kimdir sorusunun cevabını arayanlar, Fatma Yavuz’un Diyanet’ten İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle ihraç edildiği haberlerine rastlıyor.

Ayrıca Fatma Yavuz’un, konuk olduğu bir programda "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum", "Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunduğu haberleri öne çıkıyor.

Sıkı bir İstanbul Sözleşmesi savunucusu da olduğu bilinen Fatma Yavuz’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İnanç Masası biriminde bir süre görev yaptığı, İslam'a aykırı görüşleri üzerine Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla buradan da ihraç edildiği ifade ediliyor.