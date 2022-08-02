İtfaiye filosu güçleniyor 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

İtfaiye filosuna yeni araçların katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz” dedi.

DAHA ETKİN DAHA HIZLI

Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 15 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu.

