“İtibarımızı istiyoruz”

Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz, kamuda çalışan aşçıların yardımcı hizmetler sınıfında değil teknik hizmetler sınıfında yer alması gerektiğini belirterek, “Aşçılığın vasıfsız olarak görülmesine karşı çıkıyoruz” dedi.

Kamu Aşçıları Derneği Genel Başkanı Serkan Çetinöz kamuda yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin eğitim durumuna göre unvanlarının verilmesi gerektiğini belirterek, aşçıların devlet kadrolarında yardımcı hizmet sınıfında yer almasına tepki gösterdi. Çetinöz, “Aşçılığın vasıfsız olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfında değil teknik hizmetler sınıfında yer almak istiyoruz” dedi.

SİYAH ÜNİFORMA GİYECEKLER

Çetinöz, kamu kurum ve kuruşlarında çalışan aşçıların itibarı iade edilene kadar dernek olarak her türlü toplantı ve organizasyonda siyah üniforma giyme kararı aldıklarını belirterek, yetkililere yasa değişikliği çağrısında bulundu. Çetinöz, aşçıların devlet kadrolarında yardımcı hizmet sınıfında yer almasına tepki göstererek, “Aşçılık hizmetli sınıfında değildir. Aşçılık bir meslektir. Kadromuz yardımcı hizmetler sınıfında değil, tekniker ve teknisyen sınıfında olmalıdır” diye konuştu.

“VASIFSIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ”

“Mesleğimize yapılan haksızlığı gidermek ve itibarımızı geri kazanmak için mücadele veriyoruz” diyen Çetinöz, “Aşçılığın vasıfsız olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyoruz. Avrupa’da pizza sanat, pizza yapan sanatçı. Bizde aşçı hala yardımcı hizmetli sınıfında. Mesleğimiz vasıfsız olarak görülmekte ve birçok özlük haklarından mahrum bırakılmaktadır. Teknik hizmetler sınıfında yer almak istiyoruz” dedi.

“MESLEK DIŞI İŞLER YAPTIRILIYOR”

“Biz acıkınca değil her zaman hatırlanmak istiyoruz. İdarecinin kendi keyfine göre alanımız olmayan birçok işi yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün aşçıyız, yarın bulaşıkçı, ertesi gün temizlik görevlisi ya da çaycı olabiliyorsunuz. Sınıf değişikliği sağlandığında bunların önüne geçilmiş olacaktır” diyen Çetinöz, “Yardımcı hizmetler sınıfından teknik hizmetler sınıfına acilen geçmemiz gerekiyor. Yetkililer sesimizi duysun” diye konuştu.

“ÖNCE DEVLET SAHİP ÇIKMALI”

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir ise, aşçıların kamuda hizmetliler ile aynı statüde olduğunu, aynı özlük haklara sahip olduğunu, bunun acilen değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi. Özdemir, “Biz kendi kültürümüze, kendi zenginliklerimize sahip çıkmak istiyorsak öncelikle bunu devlet eliyle yapmalıyız. Marangoz, boyacı, su tesisatçısı teknik hizmetler sınıfında ama aşçı meslek sayılmıyor. Birçok özlük haklarımız verilmiyor” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

