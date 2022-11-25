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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları onuruna bir akşam yemeği verdi

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları onuruna bir akşam yemeği verdi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları onuruna bir akşam yemeği verdi

Yemek davetine ilçede görev yapan öğretmenlerin ilgisi ve katılımı yoğun oldu. Başkan Oğuz ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz yemek öncesinde tüm misafirleri kapıda karşılayarak, öğretmenlerle yakından ilgilendi.

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TRT SANATÇISI AKPINAR’DAN MÜZİK DİNLETİSİ 

Öğretmenler onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi. TRT sanatçısı Barış Akpınar tarafından müzik dinletisi misafirlere sunuldu. Dinletide şehit öğretmenler de unutulmayarak öğretmenlerin anısına şiirler ve türküler söylendi. Daha sonra oyun havaları ve halayla devam eden programda öğretmenlerin sahneye çıkmasıyla renkli anlar yaşandı. Meslektaşlarının yoğun ısrarlarını geri çevirmeyen Başkan Oğuz öğretmenlerle birlikte oyun havası oynadı.  
 

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