Kayıtlar Başladı

Pursaklar Belediyesi, çatısı altından Pursaklar Yaşam Merkezinde vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirirken yetenek ve becerilerini geliştirebileceği Kültür, Sanat ve Bilim kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.
HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR
Her yaş grubuna hitap eden Türk Halk Müziği Korosu, Tasavvuf Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Halk Oyunları, Enstrüman Kursları, Resim Kursu, Tiyatro Kursu, Akıl Oyunları Kursu ve Drama Kurslarına katılacak olan vatandaşların ilgi duydukları alanlarda profesyonel eğitmenlerce kendilerini geliştirme imkânı sunulacak.
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