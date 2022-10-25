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Keçiören’de 11 branşta müzik eğitimi veriliyor

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı uzman eğitmen kadrosu ile 11 branşta eğitimlerine devam ediyor.
Keçiören’de 11 branşta müzik eğitimi veriliyor

İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sürdürülen ücretsiz eğitimlerde gitar, keman, bağlama, ut, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu dersleri veriliyor. Yaşlısından gencine her kesimden sanatseverin yer aldığı konservatuvarda keyifli anlar da yaşanıyor. Kursiyerler, yılsonunda solo ve koro halinde sergileyecekleri performanslarla izleyicilerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor. 

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SANATI İLÇEMİZDE YAŞATIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bu konservatuvar eğitimlerinin ardından yılsonu mezuniyetinde sahne alacak kursiyerlere başarı diledi. Altınok, “Alanında uzman eğitmen kadromuzla sanatı ilçemizde yaşatıyor, yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerimizle buluşturuyoruz.” dedi. 
 

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