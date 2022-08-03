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Kent Gezileri ile keşfediyor 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezilerine yaz aylarında da devam ediyor. 
Kent Gezileri ile keşfediyor 

7’den 70’e yoğun ilgi gören kent gezileri ile yerel ekonominin canlanmasına da katkıda sağlayan ABB, bireysel ve grup olarak katılmak isteyenler için Başkent 153 üzerinden başvuru almayı sürdürüyor. 2019 yılından bugüne kadar 52 binin üzerinde vatandaş kent gezilerine katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Ankara’yı tanıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda yerel esnafa da ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında da vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle ücretsiz kent gezileri düzenlemeyi sürdürüyor. 

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YEREL EKONOMİYE DE CAN SUYU

    Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği hizmetiyle Ankara’nın tanıtımına ve yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik gezi kapsamında yöresel pazarları da ziyaret eden vatandaşlar, tahsis edilen otobüslerle tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerini de geziyor. 
 

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