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Kırşehir Vakfı tarafı Çankaya’da iftar programı düzenlendi

Kırşehir Vakfı tarafından Çankaya’da düzenlenen iftar programında çok sayıda siyasetçi, bürokrat, STK temsilcisi, vakıf üyesi ve davetli bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. 
Kırşehir Vakfı tarafı Çankaya’da iftar programı düzenlendi

Kırşehir Vakfı tarafından Çankaya’daki Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında çok sayıda siyasetçi, bürokrat, STK temsilcisi, vakıf üyesi ve davetli bir araya geldi. Hafta sonu düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve ilçe belediye başkanları, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri Halim, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan ve davetli katıldı.   

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BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ
Kırşehir Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, iftar programında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “ 
Kırşehirliler Vakfı olarak memleketimizin insanını bir ve bütün kabul edip birleştirici ve bütünleştirici bir tutum sergileyeceğiz. Vakfımızın hizmet ağını genişletmek ve vakfımızı daha güçlendirmek için Ankara ve Kırşehir’de bulunan memleket sevdalısı hemşerilerimize vakıf asil üyeliği teklifimiz büyük bir itibar görmektedir. Kaydettiğimiz ve kaydedeceğimiz yeni üyeler ile vakfımızı daha çok güçlendirmeyi ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturmayı planladık.” Tekay, Vakıf olarak yapılan sosyal yardımlarla ve projeleriyle ilgili de davetlilere bilgi verdi.  
Programda diğer protokol üyeleri de konuşma yaptı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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