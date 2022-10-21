  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Köylü Kadınları Destekleme Projesi’ni hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için “Köylü Kadınları Destekleme Projesi”ni hayata geçiriyor.
Köylü Kadınları Destekleme Projesi’ni hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticiler için harekete geçti. Proje kapsamında; Ankara’nın köylerinde yaşayan kadınlara ücretsiz bir şekilde dağıtılan kışlık hercai menekşe fidesi, yetiştirildikten sonra sözleşmeli üreticilik modeli ile ücreti karşılığında kadınlardan geri satın alınacak. Projeden yararlanmak isteyen kadınlar, 0 536 594 49 79 telefon numarasından kayıt yaptırabilecek. 

3-188.jpg

200 BİN MENEKŞE FİDESİ DESTEĞİ 

ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara yönelik “Köylü Kadınları Destekleme Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında sözleşmeli üreticilik modeli ile kırsal kesimde yaşayan kadınlara 200 binden fazla kışlık hercai menekşe fidesi ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, projeden faydalanan kadınlara gübre desteği de verilecek ve fidelerin haftalık bakımları ANFA tarafından yapılacak. Yetiştirilen menekşeler ise ücreti karşılığında ANFA Genel Müdürlüğü tarafından satın alınacak. 

5-092.jpg

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sadece Ankara’nın kırsal kesimlerinde yaşayan kadınların yararlanabileceği destekten faydalanmak isteyenler Başkentli kadınlar (0) 536 594 49 79 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’de ibadethanelerde yenileme çalışması yapıldı21 Ekim 2022 Cuma 02:46
  • Karşıyaka İlkokulu’nda bakım onarım çalışması başladı21 Ekim 2022 Cuma 02:38
  • Mamak’ta trafik eğitimi alan minikler sertifika almaya hak kazandı21 Ekim 2022 Cuma 01:34
  • Büyükşehir Belediyesi GÜEST Go E-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.21 Ekim 2022 Cuma 01:32
  • Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı binlerce ziyaretçiyi misafir etti21 Ekim 2022 Cuma 00:29
  • Büyükşehir Belediyesi “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi21 Ekim 2022 Cuma 00:24
  • Keçiören Belediyesi 31 engelli birey ve 30 refakatçi vatandaşı kampa götürdü21 Ekim 2022 Cuma 00:20
  • Büyükşehir Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenleyecek20 Ekim 2022 Perşembe 03:58
  • Yenimahalle sakinleri kan bağışında bulundu20 Ekim 2022 Perşembe 03:09
  • Pursaklar’da Kedi Parkı vatandaşların kullanımına sunuldu20 Ekim 2022 Perşembe 03:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti