Maaş İle Artan Fiyatlar

2022 yılının ortasında yapılan asgari ücret zammı sonrası, gözler yapılacak diğer zamlara yönelmişti. Ve beklenen oldu. Zam eşittir zam anlayışı ile beraber; gıda, giyim, kira, internet vb. pek çoğu kalemde zam yapıldı. Bunu benim tekrar, tekrar yazmama gerek yok. Bugün evinden çıkmadan, sadece haberleri izleyen hemen herkes bu gerçekleri görmüştür.
Ama fırsatçılık her zamanki gibi gerçekten üzüyor. En basitinden örnek verecek olursam; korona vakalarının artış yaşadığı ifade edildi, bugün ana cadde üzerinde hemen hemen “milyoncu” esnafının çoğu maske stoklamaya başladı.
Stokçuluk ve fırsatçılık bugünlerde en çok karşımıza çıkan konular oldu. Maaşlara zam yapıldı tamam çok güzel oldu, keşke maaşlara zam yapılacak duruma gelmeden de geçim sağlanabilseydi. Bu konuda kimsenin şüphesi yok ama maaş ile artan fiyatlar herkesi üzmüş durumda.
Bu konuda nasıl bir iyileştirme yapılabilir bilmiyorum. Öneri paylaşımında bulunsak bile ne kadar değerlendirilebilir emin değilim ama, bu gidişe dur demek gerçekten çok önemli. Önceden market pahalı, pazara gidelim denilirdi. Şimdi pazara gitmek bile çoğu kişinin aklına gelmez oldu.
Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir yol seyredeceğiz. Şuan tüm piyasa yıl sonu asgari ücret zammına odaklanmış durumda. Umarım tüm beklentiler karşılanır ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak altyapı oluşturulabilir.
Marketinden, pazarına, online pazarından, küçük esnafına kadar; tüm pazar payının sürdürülebilir olmasını istiyorum ve vatandaşlarımıza geçim anlamında büyük kolaylıklar sağlanmasını hayal ediyorum. Umarım o günler gelir ve geçim konusu gerçekten baş ağrıtacak duruma tekrardan gelmez…
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