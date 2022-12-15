Mamak Belediyesi prefabrik bina yaptıracak

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediyesi hayvan barınağında kullanılmak üzere sokak hayvanlarına prefabrik bina yaptıracak. Belediye tarafından sokak hayvanları için yaptırılacak binanın ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale Sahibi: Mamak Belediye Başkanlığı
İhale Tarihi: 29.12.2022
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