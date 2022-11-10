  • BIST 4.360,96
  • Altın 1022.613
  • Dolar 18.598
  • Euro 18.6628
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Metro arızasından dolayı AKM ile Yenimahalle durakları arası ring seferleri düzenleniyor

Başkentte metro arızasından dolayı Yenimahalle ile AKM arasında düzenlenen ring seferleriyle vatandaşlar işe ve okula gitmeye çalışıyor. Metronun arızalı olduğu duraklar arasında yoğunluk yaşanıyor.
Metro arızasından dolayı AKM ile Yenimahalle durakları arası ring seferleri düzenleniyor

10 Kasım'da sabah saatlerinde alınan bilgiye göre raylarda çıkan teknik arızadan dolayı, Yenimahalle durağı ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) durağı arasında metro seferleri durduruldu. Vatandaşlar ring otobüsleriyle duraklar arası taşınmaya çalışılıyor. 

whatsapp-image-2022-11-10-at-08.37.08-(1).jpeg

Yenimahalle ile AKM metro durakları arasında oluşan arızadan dolayı vatandaşlar işe ve okula düzenlenen ring seferleriyle gitmeye çalışıyor. Metronun arızalı olduğu duraklar arasında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. 

Konu hakkında gazetemize konuşan vatandaşlar metronun sabah işe ve okula gidiş saatlerinde arızalanmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirirken ring seferlerinin de yeterli olmadığını söylediler.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak09 Kasım 2022 Çarşamba 23:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi09 Kasım 2022 Çarşamba 15:05
  • Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ekmek fiyatında değişiklik öngörülmediğini bildirdi09 Kasım 2022 Çarşamba 14:59
  • Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar tutuklandı09 Kasım 2022 Çarşamba 14:50
  • Köpek ısırmasıyla kuduz olan çocuk hayatını kaybetti09 Kasım 2022 Çarşamba 14:07
  • KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlenecek09 Kasım 2022 Çarşamba 12:59
  • Bakanlıktan Arifoğlu baharat firması hakkında açıklama: İlgili ürünler piyasadan toplatılmıştır09 Kasım 2022 Çarşamba 12:48
  • Bakan Kirişci'den sert tepki: Asla kabul etmiyoruz09 Kasım 2022 Çarşamba 11:27
  • 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:24
  • Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?09 Kasım 2022 Çarşamba 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti