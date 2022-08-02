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Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi 

Kızılcahamam Millet Bahçesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kızılcahamam Millet Bahçesi, Kurban Bayramının ikinci günü hizmete girmesi ile birlikte Hafta Sonları yapılan konserler ile ziyaretçi akınına uğruyor.
Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi 

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapılan Engincan konseri ardından bir açıklama yaparak Millet Bahçemiz Kızılcahamam’a çok yakıştığını söylerken bugün, Kızılcahamam Millet Bahçemiz ve misafirlerimiz bir başka güzel. Gençlerimizle ve her daim genç kalan hemşehrilerimizle bir araya geldik” yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ KONSERDEYDİ 

Vatandaşlar konserlere de büyük ilgi gösterdi. Engincan Konserinde yaşlısı genci konserin keyfini çıkardı. Konsere binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar Millet Bahçesinin çok güzel olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Süleyman Acar’a teşekkürlerini ilettiler.
 

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