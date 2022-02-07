Misyonerlerin Gayesi Ne?

Hayatımın üç senelik safhası kiliselerde teoloji ve misyonerlik eğitimi alarak geçti. Misyonerlik; Bir dinin yayılması, kendi inancından olmayanların dine kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Bizde ki ‘’emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i anil münker’’ hizmetinin Hristiyanlıkta ki karşılığıdır. Aslını söyleyecek olursak bu misyonerlik faaliyetleri dini hizmetin ötesinde sömürgeciliğin ve ülkeleri işgal etmenin öncü kollarından birisidir. Gayeleri evvela keşif, sonra dini hizmet, nihayetinde askeri işgaller...

Misyonerlerin kendi aralarında farklı gruplaşmaları var. Her bir grup işe hedef alacakları kitleyi belirlemekle başlar. Bunlar üniversite gençliği, maddi sıkıntı çekenler, savaş mağdurları, göçmenler gibi alanlardır. Benim bulunduğum grup yurtdışı faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüyordu. Yurtdışında ne gibi projeler oluyordu diye soracak olursanız ‘’Krizi fırsata çevirmek’’ mantığı ile hareket eden misyonerler için kıtlık, doğal afet gibi sıkıntı çeken ülkeler her zaman elverişli bölgeler olmuştur. Misyonerler gittikleri bu ülkelerin lisanını öğrenir, İncil'i o halkın diline tercüme eder, okullar açıp onları eğitir, fakirlere yardımda bulunur, hastalarını tedavi eder ve yetim çocukları yetiştirerek; kendilerine kurtarıcı bekleyen o insanların minnetlerini kazanırlar. Özellikle Afrika’da ki Müslüman coğrafyalarda aktiftirler. Bu sebeple ismi Muhammed olup Hristiyanlığa devşirilmiş nice çocuğa şahit olabilirsiniz.

Kenya’nın ilk Başbakanı der ki: ‘’Hristiyanlık Afrika’ya geldiğinde Afrikalıların toprakları, Hristiyanların ise İncil’leri vardı. Hristiyanlar bize gözlerimizi kapayarak dua ve ibadet etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda onların bizim topraklarımızı, bizimde onların İncillerini almış olduğumuzu gördük.’’ Halimiz ne kadar acı…

Peki ya Türkiye'de işleri ne? Hazırladıkları bir raporda şöyle derler: ‘’Türkiye Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit ülkedir. Bu kilidi açmak bizim faaliyetlerimiz açısından son derece önemlidir.’’ Günümüz Türkiye'sini ve onun düşmanlarının durumunu yansıtan ne açık bir ifade!

Yine misyoner Hristiyanların hakkımızda söylediği şu ifadeye dikkat edin: ‘’Türkler bütün Müslüman toplulukların en ilerlemiş ve canlısıdır. Kavga ve mücadelede hepsinden daha cesurdur. Bütün hücumlarımıza rağmen bugün dimdik ayakta duruyor ve İslam’ın şu son kalesini alt-üst etmekle vazifeliyiz. Yorulmayalım, mücadelemize devam edelim. Zaten binanın temeli sarsılmak üzeredir.’’

Ey Müslümanlar! Hristiyanlar haksız davalarında ittifak edip böylesine çalışırken, biz ne yapıyoruz? Haklı davamızda niçin ihtilafa düşüyoruz? Ne diye tembellik ediyoruz? Şüphesiz Allah ve Resulü'ne uyduğumuz vakit onlar kıyamete kadar zelil olmaya mahkûmdurlar.

Hâlâ akıllanmayacak mıyız ???