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Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup?

“Atatürk’ten sonra Cumhuriyet’i hedef aldığı” yönündeki haberlerle gündeme gelen Musa Ebu Cafer hoca ile ilgili olarak internette Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup sorularının cevapları aranmaya başladı.
Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup?

Musa Ebu Cafer adlı bir hoca ile ilgili olarak bir kısım internet haber sitelerinde “Atatürk’ten sonra Cumhuriyet’i hedef aldı” haberleri yer alıyor. 

Sözkonusu haberlerde “Kamuoyunda Musa Hoca adıyla tanınan Musa Ebu Cafer, 2018 yılında yayınladığı bir videoda Atatürk’ü ve ilkelerini hedef almıştı. Cafer, şimdi de Cumhuriyet dönemini hedef alarak ‘İşte bunlar asıl düşmanlardır’ dedi” deniliyor. 

Haberle birlikte kamuoyunca çok da tanınmayan bu isimle ilgili olarak internette Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup sorularının cevapları aranmaya başladı. 

Biz de sizler için araştırdık:

Musa Ebu Cafer, İlim ve Cihad adlı bir internet sitesinde İslami konular üzerinde yazılar kaleme alıyor, sohbet videoları yayınlıyor. 

İlim ve Cihad sitesi ile ilgili olarak daha önce basında “Suriye’deki El Kaide’ye yakın olduğu”, “cihatçı grupların yayın organı olduğu” yönünde iddialar yer almıştı. 
 

 


 

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