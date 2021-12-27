Müslümanlar Güçlerinizi İkmal Edin!

Kuvvetli müslüman olmamız gerekiyor. Allah Rasulü (a.s.m) buyuruyor: "Kuvvetli müslüman zayıf müslümandan Allah'a daha sevgilidir ve insanlar için daha hayırlıdır. Bütün müslümanlar hayırlı olduğu halde kuvvetli müslüman daha hayırlıdır." Bu hadîs-i şerîfin bizlere ihtarı "kuvvetli müslüman" olmamız gerektiğidir. Nasıl? Evvelâ bedenen kuvvetli olacağız. Kuvvetli müslüman diğer müslümanlara her yönden daha rahatlıkla ve sağlıklı hizmet edebilir. Bu sebeple sıhhatimizi korumaya dikkat edeceğiz. Gençliğin zinde bir vücuda sahip olması için çeşitli organizasyonlar yapılmalıdır. Kuvvetli olmanın diğer bir şeklide ruhendir. Bunun için fertleri derleyip toparlayan cemiyetler kurmak lazım gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyruluyor: "Kim kendisini rûhen kuvvetlendirirse o felâh bulacak." Ayrıca sağlam bir ahlâka sahip olmamız lazım! Bu da tasavvuf temelli eğitimle olur. Mesela ihlâs, yaptığı şeyi Allah rızası için yapmak, sıkıntıların karşısında sabır göstermek, insanlara merhamet etmek birer ahlâkî vasıftır ve bir eğitimle sağlanması gerekir.

Modern toplumda bu tür müesseseler mevcut olmadığından, tez böyle bir çalışma yapmak lazımdır. Malî ve ekonomik yönden de müslümanın kuvvetli olması elzemdir. Rasulullah zamanında, ashabın zenginlerinin cömertliği ile müslümanlar çok şeyler kazandılar. O devirde İslâm'ın gelişmesinde ve müslümanların hizmetlerinde onların yardımları kullanıldı. Biz müslümanlar ehl-i dünya değiliz, maddenin esiri değiliz lâkin madde İslâm'ın ve müslümanların hizmetinde büyük yararlar sağladığı için önem vermeliyiz. Tüm bunların yanı sıra ilimde, fende ve teknolojide güçlü olmamız lazım! Son olarak da ümmet coğrafyalarının herhangi birinde problem yahut bir zulüm müslümanlara karşı baskı oluşturursa, diğer ülkelerden onu muhafaza edecek bir stratejinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki Batılılar yahut İslâm düşmanları, müslüman ülkelerinde çeşitli oyunlar kuracak planlar yapmışsa, bizde bu planları bozguna uğratacak hamleler üretmeliyiz. Zira İslâm'ın selâmeti, bekâsı buna bağlıdır. Hak Teâlâ muvaffak kılsın!