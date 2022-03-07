Müslümanlara Sitemimdir!

Ne zaman bu pısırıklığımızı, ürkekliğimizi, çekingenliğimizi atacağız üzerimizden?

Ne zaman aşağılık kompleksinden kurtulacağız?

Müslümanların üzerine yaftalanmış sünepe, mıymıntı, ezik algılarını ne zaman kıracağız?

Ne zaman vazgeçeceğiz; Yunanistan'da veya başka bir gavur ülkesinde yaşıyormuş gibi sesi soluğu çıkmaz edilgen bu duruş ve bakış tarzından?

Kendi öz yurdunda böyle garip yaşama alışkanlığından ve geleneğinden ne vakit vazgeçeceğiz?

Etliye sütlüye karışmadan, ferdî ibadetleri ifa etmekle, vebalden ve sorumluluktan kurtulmuş zannının bâtıl olduğunu ne zaman idrak edeceğiz?

Karşımızdakilerin pervasız ve cüretkârlıklarını köşemizden seyretmekle dava adamı olunamayacağını anlayabilecek miyiz?

Gayrı bu memleketin bin yıllık tapusunun, Müslüman olarak vârisi olduğumuz hâlde, sığıntı misafir muamelesine tabi tutulmamıza karşın sesimizi gür seda ile haykırıp, gerçeği ve hakikati ifade etmenin vakti değil midir?

Milli ve manevî değerlerimizi tahrip eden düşmanlarımızın suyuna gitmekten ne zaman vazgeçeceğiz?

İşimden aşımdan olurum, açta açıkta kalırım, çoluk çocuğum sahipsiz kalır korkusuyla rengini belli etmekten korkan şahsiyetsizler topluluğu olmaktan ne zaman sıyrılacağız?

Siyasî iktidarlara yol gösterici bir tavırla kamuoyu oluşturup potansiyel hâlden güç durumuna ne zaman geçeceğiz?

Koyun sürüsü gibi güdülen kesim olmayı bırakıp, hadiselere yön vermeye ne zaman başlayacağız?

Başıboş ve başıbozuk bırakılan gençliğimizi sefahatten kurtarmak için ne zaman harekete geçeceğiz?

Nesillerimizin zihnini iğdiş ederek kendi özüne yabancılaştıran, mazisine düşmanlık besleyecek duygu ve düşünceleri aşılayan, zıt bir anlayış ve hayat benimseten bu kokuşmuş eğitim sistemine ve yalancı ders müfredatına ne zaman el atacağız?

Afrika’da aç bırakılan, Bosna’da tecavüze uğrayan, Doğu Türkistan’da işkenceye maruz kalan, Filistin’de terk edilen, Çeçenistan’da görmezden gelinen, Hocalı’da duyulmayan, Pakistan’da zulme uğrayan, Myanmar’da yakılan, Suriye’de öldürülen ve tüm mazlum coğrafyalarda unutulan insanlığı, gıcır koltuklarımızda oturup uzaktan seyrederek, vicdan tatmini için birkaç slogan atıp kınama yayınlamaktan ne zaman vazgeçeceğiz?

Ey Müslümanlar! Biz ne zaman ADAM olacağız?

Ölünce mi?

O hâlde ‘’ölmeden evvel ölünüz’’ hadisini şuurlaştırmak vazifemizdir!..