Nallıhan’a seyir terası

Nallıhan Belediyesi, Adnan Menderes Seyir Noktası ile Akşemsettin Seyir Noktasına cam teras yapımı işi için ihaleye çıktı. Sözkonusu noktalara 80 ve 30’ar metre kare büyüklüğünde cam teras yapılacak.