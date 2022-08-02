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Oldu da bitti Maşallah 

Altındağ’da sünnet sevinci yaşandı. Altındağ Belediyesi 530 Altındağlı çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet çocukları ve aileleri düzenlenen sünnet şenliğinde buluştu. 
Oldu da bitti Maşallah 

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da ikamet eden 530 çocuğu, modern cerrahi yöntemlerle ve hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet işlemi sonrasında çocuklara, baştan aşağı sünnet kıyafetleri de yine Altındağ Belediyesi tarafından hediye edildi. Çocuklar ve aileleri daha sonra, Karapürçek'te düzenlenen sünnet şenliğinde gönüllerince eğlendi. Minikler palyaço, oyun grupları, illüzyon, parodi ve balon şovlarıyla neşeli anlar yaşarken, aileler ise Serkan Nişancı’nın şarkılarıyla coştu. 

530 YAVRUNUN MÜRÜVVETİ 

Altındağlı ailelerin bu özel günlerine vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Sünnet geleneğimiz, erkek evlatlarımızın hayatlarında önemli bir gün... Bugünü mutlulukla hatırlamaları, ailelerinin ise bu mürüvvete şahit olmaları için elimizden geleni yaptık. Bu yıl 530 çocuğumuzu tamamen ücretsiz olarak sünnet ettirdik, 530 yavrumuzun mürüvvetini gördük. Seneye bu geleneğimizi devam ettirmek ve daha fazla çocuğumuzun mürüvvetini görmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah...” dedi.
 

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