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Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor

Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Birçok yarışta şampiyon olan ve Ankara Binicilik Tesisi'nde kalan "Kuki" isimli at, ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp gidip arkadaşlarının yemini yiyor.

Başkentte bulunan bir binicilik tesisindeki "Kuki" isimli şampiyon atın, yalnız kaldığında ahırının kapı kilidini ağzıyla açması görenleri gülümsetiyor.
Birçok şampiyonada birinci olan 22 yaşındaki pony cinsi Kuki, şu an küçük sporculara binicilik eğitiminde yardımcı oluyor.

Kaldığı tesislerde zekiliğiyle de bilinen Kuki'nin ahır kapısının kilidini açması güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalnız kaldığında bir anda kapıya yaklaşan Kuki, ağzıyla kapı kilidini açıyor. Daha sonra kapıyı kapatan ve diğer atların kapısına yaklaşırken yakalandığını fark eden Kuki, ahırına geri giriyor.

Başbuğ: "Gidip arkadaşlarının yemini yiyor"

Ahal Teke Pony Kulüp ve Binicilik Okulu'nun sorumlularından Aycan Başbuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ponylerin genellikle diğer atlardan daha geniş boyuna, daha kısa bir başa ve daha kalın yelelere sahip olduğunu söyledi.

Ponylerin günümüzde çocuklara biniciliği sevdirmek için kullanıldığını belirten Başbuğ, "Kuki, uzun zamandır bizimle. Çok zeki bir at. Ahırının üst kapağı açık olduğu zaman, eğer etrafta da hareketlilik yoksa, kapı kilidini ağzıyla açıp firar ediyor. Hatta daha ileri gidip, arkadaşlarının da kapısını açıyor. Yem saatleri geldiğinde daha çok firar ediyor. Gidip arkadaşlarının yemini yiyor. Bunu sürekli yapıyor. Biz de artık güvenliğimizi artırarak çift kapakla ahırını kapatıyoruz." diye konuştu.

Başbuğ, bu durumun atlarda çok sık rastlanmadığını vurgulayarak, "Duyanlar ve görenler çok şaşırıyor. Hafta sonu misafirlerimiz kaçtığını görünce, 'Bu atın dışarıda olması normal mi? diye soruyorlar. Hep beraber koşup Kuki'yi ahırına sokuyoruz. Misafirlerimiz 'Şampiyon at firarda.' diyor. Bizi görünce kendisi ahırına giriyor. Ters bir şekilde durup utanıyor ve bizimle muhatap olmuyor. " ifadelerini kullandı.

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