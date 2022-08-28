Samsun Yolu mevki Tatlıca Mahallesine yapılan anıt vatandaşı selamlayacak

Elmadağ Belediyesi’nden ilçeye seyir terası ve bayrak anıtı yapılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışı yapılacak olan “Şehit Yavuz Kıvrak Bayrak Anıtı Ve Seyir Terası’nın” tüm hazırlıkları bitti.