Samsun Yolu mevki Tatlıca Mahallesine yapılan anıt vatandaşı selamlayacak

Elmadağ Belediyesi tarafından Samsun Yolu Mevki Tatlıca Mahallesi’nde yapılan ilçenin ilk seyir terası ve Bayrak anıtı yapım çalışmaları sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışı yapılacak anıt ve şehir terası ilçenin ilk seyir terası özelliğini taşırken Ankara’nın doğu illerine açılan kapısı olan Samsun yolu üzerinde vatandaşı selamlayacak.
Anıta Şehidimizin Adı Verildi
Elmadağ’ın tek seyir terası olan “Şehit Yavuz Kıvrak Bayrak Anıtı Ve Seyir Terası’na” Van Çatak’ta 1994 yılında Şehit olan Elmadağlı Şehit Jandarma Komando Çavuş Yavuz Kıvrak’ın ismi verildi.
Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-
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