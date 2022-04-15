Savaş Şekerbay, Dolmuşçuluğu bırak “gramofonist” oldu

Dolmuşçuluğu bırakarak tek başına yürüttüğü çalışmalarla gramofon tamircisi, kendi deyimiyle “gramofonist” olan Savaş Şekerbay, antikalara merakıyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda kişinin gramofonunu onarıyor.

Ankara’da Cebeci-Dörtyol-Bahçeli dolmuş hattında yıllarca direksiyon sallayan 46 yaşındaki Savaş Şekerbay’ın hayatı, gramofon merakıyla değişti. 2010 yılında antika gramofonlara merak salan Şekerbay, satın aldığı ikinci el gramofon bozulduktan sonra gramofonu onarabilecek tamirci bulamayınca kendisi tamir etmek için uğraştı. Şekerbay, tek başına yürüttüğü çalışmalar neticesinde başarıya ulaştı ve ardından yıllar içinde bu işi meslek haline getirdi.

DOLMUŞU BIRAKTI GRAMAFON DÜKKÂNI AÇTI

Gramofon konusunda yaptığı araştırmaların ve tamirlerin ardından uzmanlaşan Şekerbay, babadan kalma dolmuşta yarı zamanlı çalışarak 2014 yılında ilk dükkânını Mamak’ta açtı. Şekerbay, bir süre sabahları minibüste çalışıp öğleden sonra atölyede gramofon tamiri ile uğraştı. İşte uzmanlaşınca dolmuşçuluğu tamamen bıraktı. Daha sonra dükkânını Esat’a taşıyan Şekerbay, şimdi Ankara’nın gözde mekânlarından biri olan Tunalı Caddesi’ndeki bir Ertuğ Pasajı’nda hizmet veriyor. Şekerbay, sadece gramofon değil mekanik ve antika tüm malzemeleri tamir edebildiğini söylüyor.

ÖZEL TASARIMLARI VAR

Şekerbay, müşterilerinden gelen taleplere göre özel gramofonlar tasarlayabildiğini, kemandan, kasktan, deniz kabuğundan, oyuncak kuşlardan, gitardan ses veren gramofonlar yapabildiğini anlattı ve şunları ekledi: Müşterilerime ‘Siz hayal edin, ben yapayım’ diyorum. Şekerbay, kullanılamayacak durumda olan gramofonların parçalarını, tamir ettiği ürünlerde değerlendirdiğini kaydetti.

GRAMOFUNCU DEĞİL GRAMOFONİST

Yaklaşık 12 yıldır gramofon ve antika eşya tamiriyle uğraşan Savaş Şekerbay, 1900'lü yıllarda gramofonla uğraşan kişilere "gramofonist" şeklinde hitap edildiğini, yaptığı işe uygun ismi bulduğunu ve bu ismi çok beğendiğini aktardı. Şekerbay, “Gramofon tamiri yapan kişilere ‘gramofoncu’ denmesi hiç hoşuma gitmiyor. ‘Cu’ eki bu işi basitleştiriyor bence. Bunun üzerine bir isim araştırdım. Nasıl ekonomi, ekonomist; piyona piyanist; strateji uzmanı, stratejist oluyorsa gramofon yapan kişilere de gramofonist denmesinin daha uygun olduğunu gördüm. İnternette yazdım ve benim gibi bu işlerle uğraşan bir kişinin 1915 yılında kendisine ‘gramofonist’ dediğini buldum. Belki şu an sözlüklerde yok ama bu, o yıllarda kullanılan bir kelimeymiş. Ben yaptığım işe uygun ismi buldum. Türk Dil Kurumu’na yazı yazarak bu konuda tavsiyede bulundum; ama henüz cevap gelmedi " ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ MÜŞTERİSİ OLDU

Gramofonlara pandemi döneminde ilginin arttığını anlatan Şekerbay, önemli isimlerin gramofonlarını tamir ettiğini belirtti. Önemli müşterilerinden birisinin nostaljik araçlara ve malzemelere merakıyla bilinen MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olduğunu anlatan Şekerbay şunları söyledi: “Sayın Devlet Bahçeli’ye gramofon sattım, gramofonlarının tamir ve bakımlarını yaptım. Ama ben kendisini hiç görmedim. Tamiri ve bakımı yapılacak gramofon aracılar vasıtasıyla bana geliyor. İnşallah bir gün kendisini de dükkanımda misafir etmek, antika gramofonlar hakkında kendisine bilgi vermek isterim.”

ÜCRETSİZ BAKIM

Şekerbay, Ramazan ayının sonuna kadar başlattığı bir kampanya kapsamında gramofonların ücretsiz bakımını yaptığını duyurdu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA